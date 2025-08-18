Через несподівані зміни в умовах вступу для українських студентів чимало з них не зможуть потрапити до омріяних університетів, пише 24 Канал з посиланням на polski.z.akimem.

Цікаво Найгірша робота в Іспанії: українка розповіла, на що не можна "вестися" за кордоном

Чому українці не можуть вступити до польських університетів?

Блогер з України розповів, що на початку літа несподівано змінили умови вступу.

Спочатку говорили, що B1 буде достатньо, скласти екзамен при університеті. Потім за тиждень до вступної кампанії вони кажуть – а уже складайте на B2,

– поділився українець.

І чимало студентів не знають польської мови на рівні B2, а за тиждень підготуватися до екзамену не встигають. Багато шкіл з вивчення польської мови в цей час відкрили спеціальні курси для студентів-українців, аби вони "підтягли" знання з мови.

І вже після того, як іспити було складено, чимало абітурієнтів лодзьких, краківських та варшавських університетів отримали електронні листи, в яких повідомлялося про нову постанову. Ті іспити на знання мови, що абітурієнти складали при польських університетах, не підходять для вступу: потрібно скласти екзамен панствовий, тобто Державний сертифікаційний екзамен.

Українцям масово відмовляють від вступу в польські університети: дивіться відео

Скласти його можна тільки двічі на рік, і він коштує 200 євро.

Факт залишається фактом – 80 – 90% вступників цього року складали екзамени через університети. І їм усім зараз Польща відмовляє,

– розповів блогер.

Це може призвести до того, що наступного року вступників стане більше, і конкуренція за місце в університетах значно підвищиться.

До слова, раніше ми вже розповідали про заяву президента Навроцького – виплати для українців "800+" можуть опинитися під загрозою.