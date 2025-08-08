Українцям за кордоном часто доводиться стикатися з безробіттям, і тому люди беруться за будь-яку роботу, повідомляє 24 Канал з посиланням на roksi.sk.

Найгірша робота в Іспанії на думку українки

Українка розповіла, що шукала роботу в Іспанії та натрапила на пропозицію у Фейсбуці. Робота видавалася нескладною – збір оливок та апельсинів неподалік від Сивільї. Роботодавець передивився документи та погодився оформити номер Seguridad Social, без якого не зареєструвати трудовий договір.

Оплата мала бути по виробітку – і дівчина на неї погодилася. Знімати гроші мали тільки за житло – 150 євро. Та коли українка прибула на роботу, виявилося, що умови там зовсім не такі, як обіцялося.

Українка розповіла про найгіршу роботу, що вона мала в Іспанії: дивіться відео

Виявилося, що житло коштувало не 150 євро, а 180 – це дуже погані умови. Щодня працівників вивозили на поле, і дорога тільки в один бік займала годину – півтори. Окрім того, за доїзд також брали гроші – 6 євро.

У квартирі, в яку поселили дівчину, не було газу, і потрібно було самій купувати газовий балон. Гроші також знімали за всі інструменти: відра, ножиці, сітки – навіть якщо їх не видавали.

Працювали 5 – 6 годин, а не 8, як обіцяли. І зарплата після всіх відрахувань виходила 30 – 35 євро на день, – поділилася блогерка.

Окрім того, обіцяного номера Seguridad Social працедавець так і не оформив, і дівчина через це працювала нелегально. Та на цьому сюрпризи не закінчилися: коли українка домовилася про закінчення роботи та від'їзд, її мали розрахувати у п'ятницю. Натомість в обіцяний день грошей не видали.

Гроші я ледве вибила, врешті-решт він розрахувався. Але цікаво те, що він відняв ще 12 євро за шашлик, яким він пригостив нас однієї неділі. Хоча я тоді запитала, чи потрібно щось з собою брати, і він сказав "ні", – додала дівчина.

Блогерка підсумувала, що за кордоном не варто довіряти оголошенням про роботу у Фейсбуці, і однозначно потрібно перевіряти документи, умови проживання, доїзд та відрахування. Також потрібно завжди вимагати офіційне оформлення.

