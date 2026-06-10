Европу накрывают волны жары: климатологи предупреждают о явлении Эль-Ниньо

По Европе прокатилась очередная волна жары, но климатологи уже не спешат называть ее аномальной –оказывается, такая высокая температура уже стала новой нормой.

Специалисты опасаются, что волны жары – это уже не исключительное явление, а "новая норма" – даже несмотря на то. что прошлый месяц стал вторым самым жарким маем за всю историю наблюдений, пишет Служба по изменению климата ЕС Copernicus.

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Что известно об изменении погоды в Европе?

Особенно аномальную погоду в прошлом месяце зафиксировали в Западной Европе – а именно в Испании, Великобритании, Ирландии, Франции и Португалии. Каждая из этих стран установила новые температурные рекорды.

Тогда причиной жары стал так называемый "тепловой купол" – явление, когда над регионом формируется область высокого давления, что удерживает горячий воздух. И в этот раз этот поток пришел из Северной Африки, из-за чего температура резко повысилась.

Изменение погоды произошло невероятно быстро: от холодов, опускавшихся ниже климатической нормы до одной из самых мощных и самых ранних волн жары, когда-либо фиксировавшейся в Европе.

Саманта Бержесс, руководитель направления климата в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды убеждена, что ситуация сейчас демонстрирует, что экстремальные температуры уже перестают быть исключениями.

Необычно ранняя и интенсивная волна жары показывает, как быстро климатические крайности становятся новой нормой, а не исключением,

– объяснила ученая.

В мае температура воздуха в Европе достигла 35 – 40 градусов. Ученые связывают это с формированием климатического явления Эль-Ниньо.

Что такое Эль-Ниньо?

Это явление характеризуется аномальным потеплением вод в тропической части Тихого океана. По прогнозам, этот новый цикл может стать самым мощным за всю историю наблюдений.

Вероятность развития Эль-Ниньо в период с июня по август составляет 80% – а это повышает риски экстремальной погоды в разных частях мира.

К слову, об аномальной жаре об аномальной жаре предупреждали и раньше – ожидалось, что температура поднимется на 11 градусов выше нормы.