Дети там постоянно грязные: украинка раскрыла нюанс о популярной европейской стране

Украинка, переехавшая в Германию в 2022 году, рассказала, что грязные дети в этой стране тогда стали для нее настоящим шоком. Малышам там разрешают пачкаться и не спешат сразу же после этого переодевать их в чистую одежду.

Вскоре после переезда украинка заметила возрастом в несколько месяцем малыша, ползавшего прямо в луже – а родители просто сидели рядом и наблюдали. К такому подходу блогерша Людмила Русина долго не могла привыкнуть.

Почему в Германии дети бегают грязными?

В Германии в грязной одежде бегают не только маленькие дети, но часто и подростки. Часто дети ходят в грязной одежде даже в школу.

То есть они сознательно надели эту одежду. А еще многие старшеклассники – и отличники, и дети из обеспеченных семей – тоже в грязной одежде. А еще моя подруга-украинка сказала: "А я всегда отличаю на детской площадке украинских и немецких детей. Потому что украинские всегда чистые, а немецкие – наоборот",

– поделилась женщина.

По словам блогерши, грязные дети в этой стране – это абсолютная норма. И дело вовсе не в том, что немцы не любят чистоту. Но отношение к воспитанию детей очень сильно отличается от украинского.

Украинка рассказала о необычном нюансе жизни в Германии: смотрите видео

Детям в этой стране дают больше свободы и позволяют пачкаться не только на игровой площадке, но и в кафе, и в школе. Ведь для немцев "грязный ребенок – это счастливый ребенок".

И на прогулку дети часто одеваются сами, поэтому это может быть платье поверх брюк или разные носки. И никто их не будет переодевать, потому что здесь это воспринимается как проявление самостоятельности,

– добавила украинка.

Она также отметила, что даже во взрослом возрасте немцы не уделяют особого внимания своему внешнему виду. Они не ходят в грязной одежде и расчесывают волосы, но многие не заботятся о глажке одежды, прическе или макияже.

Что еще отличается в немецком воспитании детей?