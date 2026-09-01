Невдовзі після переїзду українка помітила кількамісячну дитину, що повзала прямо у калюжі – а батьки просто сиділи поряд та спостерігали. До цього підходу блогерка Людмила Русіна довго не могла звикнути.

Чому в Німеччині діти бігають брудні?

Бігають брудними у Німеччині не тільки маленькі діти, а часто й підлітки. Часто діти ходять в брудному одязі навіть у школу.

Тобто вони свідомо його одягли. А потім ще багато старшокласників – і відмінників, і дітей з забезпечених родин – теж в брудному одязі. А ще моя приятелька українка сказала: "А я завжди відрізняю на дитячому майданчику українських і німецьких дітей. Бо українські завжди чисті, а німецькі – навпаки",

– поділилася жінка.

За словами блогерки, брудні діти в цій країні – це цілковита норма. І річ зовсім не в тому, що німці не люблять чистоту. Але ставлення до виховання дітей дуже сильно відрізняється від українського.

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Дітям в цій країні дають більше свободи, і дозволяють бруднитися не тільки на майданчику для ігор, але й в кафе та у школі. Бо для німців "брудна дитина – це щаслива дитина".

І на прогулянку діти часто одягаються самі, тому це може бути плаття поверх штанів, чи різні шкарпетки. І ніхто їх не буде переодягати, бо це тут сприймається як прояв самостійності,

– додала українка.

Вона також зауважила, що навіть в дорослому віці німці не надають багато уваги своєму вигляду. Вони не ходять у брудному та розчісуються, але багато хто не переймається прасуванням одягу, зачіскою чи макіяжем.

Що ще відрізняється у німецькому вихованні дітей?