Невдовзі після переїзду українка помітила кількамісячну дитину, що повзала прямо у калюжі – а батьки просто сиділи поряд та спостерігали. До цього підходу блогерка Людмила Русіна довго не могла звикнути.
Чому в Німеччині діти бігають брудні?
Бігають брудними у Німеччині не тільки маленькі діти, а часто й підлітки. Часто діти ходять в брудному одязі навіть у школу.
Тобто вони свідомо його одягли. А потім ще багато старшокласників – і відмінників, і дітей з забезпечених родин – теж в брудному одязі. А ще моя приятелька українка сказала: "А я завжди відрізняю на дитячому майданчику українських і німецьких дітей. Бо українські завжди чисті, а німецькі – навпаки",
– поділилася жінка.
За словами блогерки, брудні діти в цій країні – це цілковита норма. І річ зовсім не в тому, що німці не люблять чистоту. Але ставлення до виховання дітей дуже сильно відрізняється від українського.
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Дітям в цій країні дають більше свободи, і дозволяють бруднитися не тільки на майданчику для ігор, але й в кафе та у школі. Бо для німців "брудна дитина – це щаслива дитина".
І на прогулянку діти часто одягаються самі, тому це може бути плаття поверх штанів, чи різні шкарпетки. І ніхто їх не буде переодягати, бо це тут сприймається як прояв самостійності,
– додала українка.
Вона також зауважила, що навіть в дорослому віці німці не надають багато уваги своєму вигляду. Вони не ходять у брудному та розчісуються, але багато хто не переймається прасуванням одягу, зачіскою чи макіяжем.
Що ще відрізняється у німецькому вихованні дітей?
- Багато ігор на дитячому повітрі. В багатьох країнах дітей залишають вдома, коли за вікном холодно чи дощить, але не в Німеччині – тут ігри на свіжому повітрі часто не залежать від погоди, пише Kietzee.
- Послаблення щодо солодощів, але суворий підхід до екранного часу. Німецькі батьки часто не обмежують суворо цукор: солодощі є частиною повсякденного життя, а багато батьків вважають, що дозвіл на вживання солодкого у помірних кількостях дозволяє дітям розвинути збалансовані стосунки з їжею. Але час, проведений перед екраном, часто обмежують сильніше.
- Незалежність починається рано. Одним з найбільших сюрпризів для мігрантів часто стає те, що дітей ще з дуже раннього віку заохочують до самостійності: вже з 6 – 7 років вони часто самі ходять до школи, якщо та розташована неподалік. Багато шкіл також заохочують це, адже там вважають, що це розвиває відповідальність та впевненість у собі.