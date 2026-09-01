Вскоре после переезда украинка заметила возрастом в несколько месяцем малыша, ползавшего прямо в луже – а родители просто сидели рядом и наблюдали. К такому подходу блогерша Людмила Русина долго не могла привыкнуть.
Почему в Германии дети бегают грязными?
В Германии в грязной одежде бегают не только маленькие дети, но часто и подростки. Часто дети ходят в грязной одежде даже в школу.
То есть они сознательно надели эту одежду. А еще многие старшеклассники – и отличники, и дети из обеспеченных семей – тоже в грязной одежде. А еще моя подруга-украинка сказала: "А я всегда отличаю на детской площадке украинских и немецких детей. Потому что украинские всегда чистые, а немецкие – наоборот",
– поделилась женщина.
По словам блогерши, грязные дети в этой стране – это абсолютная норма. И дело вовсе не в том, что немцы не любят чистоту. Но отношение к воспитанию детей очень сильно отличается от украинского.
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Детям в этой стране дают больше свободы и позволяют пачкаться не только на игровой площадке, но и в кафе, и в школе. Ведь для немцев "грязный ребенок – это счастливый ребенок".
И на прогулку дети часто одеваются сами, поэтому это может быть платье поверх брюк или разные носки. И никто их не будет переодевать, потому что здесь это воспринимается как проявление самостоятельности,
– добавила украинка.
Она также отметила, что даже во взрослом возрасте немцы не уделяют особого внимания своему внешнему виду. Они не ходят в грязной одежде и расчесывают волосы, но многие не заботятся о глажке одежды, прическе или макияже.
Что еще отличается в немецком воспитании детей?
- Много игр на свежем воздухе. Во многих странах детей оставляют дома, когда за окном холодно или идет дождь, но не в Германии – здесь игры на свежем воздухе часто не зависят от погоды, пишет Kietzee.
- Более лояльное отношение к сладостям, но строгий подход к времени, проводимому перед экраном. Немецкие родители часто не ограничивают строго потребление сахара: сладости являются частью повседневной жизни, а многие родители считают, что разрешение на употребление сладкого в умеренных количествах позволяет детям развить сбалансированное отношение к еде. Но время, проводимое перед экраном, часто ограничивают более строго.
- Самостоятельность начинается рано. Одним из самых больших сюрпризов для мигрантов часто становится то, что детей еще с самого раннего возраста поощряют к самостоятельности: уже с 6 – 7 лет они часто сами ходят в школу, если она находится неподалеку. Многие школы также поощряют это, ведь там считают, что это развивает ответственность и уверенность в себе.