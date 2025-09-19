"Улыбка успешно продает": украинка объяснила, почему в США все очень приветливые
- Кристина, украинка, живущая в Лос-Анджелесе, отметила, что в США улыбка является важным элементом культуры и способом показать дружелюбие, особенно в стране со многими иммигрантами.
- Она также отметила, что американцы уважают личное пространство и часто делают комплименты друг другу, что добавляет позитива в повседневной жизни.
Украинка Кристина, которая уже 6 лет живет в Лос-Анджелесе, рассказала о жизни в Америке. В частности поделилась особенностями местного менталитета.
Каждая страна имеет свои особенности менталитета, и украинка Кристина рассказала, что некоторые привычки американцев ей нравятся и она хотела бы их перенять, а вот другие же наоборот раздражают, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинка в США".
Почему американцы очень приветливы?
В США для людей улыбка – это не просто знак приветливости, но и важный элемент культуры. Украинка считает, что одна из причин, почему в стране так привыкли улыбаться – это из-за того, что в Америке много иммигрантов, и улыбка – это универсальный способ показать приветливость.
Ну и это страна капитализма, где улыбка успешно продает,
– поделилась Кристина.
И показная приветливость и позитив американцев вовсе не означают, что все в США счастливы, ведь по рейтингу счастья страна занимает аж 24-е место. Кроме того, немало американцев живут от зарплаты до зарплаты, работают сверхурочно, имеют короткий отпуск и не имеют социальной поддержки.
Украинка рассказала о менталитете американцев: смотрите видео
Еще одна особенность менталитета американцев – здесь очень уважают личное пространство. И когда люди на улице пересекаются, они могут извиняться, даже если на самом деле не задели друг друга.
Отдельного упоминания заслуживает также привычка жителей США делать комплименты: особенно часто их делают девушки другим девушкам.
Здесь ты постоянно слышишь: "классные кеды", "классный маникюр" – и я в свою очередь пока учусь не просто говорить "thank you", а что-то быстро подмечать и говорить в ответ комплименты. Это действительно очень приятно,
– добавила украинка.
