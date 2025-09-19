Укр Рус
19 вересня, 22:06
2

"Усмішка успішно продає": українка пояснила, чому у США всі дуже привітні

Марина Блохіна
Основні тези
  • Христина, українка, що живе у Лос-Анджелесі, зазначила, що в США усмішка є важливим елементом культури і способом показати приязність, особливо в країні з багатьма іммігрантами.
  • Вона також відзначила, що американці поважають особистий простір і часто роблять компліменти один одному, що додає позитиву в повсякденному житті.

Українка Христина, що вже 6 років живе у Лос-Анджелесі, розповіла про життя в Америці. Зокрема поділилася особливостями місцевого менталітету.

Кожна країна має свої особливості менталітету, і українка Христина розповіла, що деякі звички американців їй подобаються і вона хотіла б їх перейняти, а ось інші ж навпаки дратують, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США". 

Чому американці дуже привітні?

У США для людей усмішка – це не просто знак привітності, але й важливий елемент культури. Українка вважає, що одна з причин, чому у країні так звикли посміхатися – це через те, що в Америці багато іммігрантів, і усмішка – це універсальний спосіб показати приязність.

Ну і це країна капіталізму, де усмішка успішно продає,
 – поділилася Христина. 

І показна приязність та позитив американців зовсім не означають, що усі в США щасливі, адже за рейтингом щастя країна посідає аж 24-те місце. Окрім того, чимало американців живуть від зарплати до зарплати, працюють понаднормово, мають коротку відпустку та не мають соціальної підтримки. 

Українка розповіла про менталітет американців: дивіться відео

Ще одна особливість менталітету американців – тут дуже поважають особистий простір. І коли люди на вулиці перетинаються, вони можуть перепрошувати, навіть якщо насправді не зачепили один одного. 

Окремої згадки заслуговує також звичка мешканців США робити компліменти: особливо часто їх роблять дівчата іншим дівчатам. 

Тут ти постійно чуєш: "класні кеди", "класний манікюр" – і я своєю чергою наразі вчуся не просто казати "thank you", а щось швидко підмічати і казати у відповідь компліменти. Це дійсно дуже приємно,
 – додала українка. 

