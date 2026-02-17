Украинка раскрыла самый простой способ найти работу в Испании: им пользуются не все

Украинка, переехавшая в Испанию, поделилась, что красота страны, безусловно, радует глаз – но со временем к ней привыкаешь. Впрочем, не все люди перед переездом продумывают более практические аспекты, например, то, как они будут искать работу.

Для многих людей жизнь в Испании – это настоящая мечта. Впрочем, перед переездом следует учесть карьерные возможности в этой стране, ведь устроят они далеко не всех. В то же время украинка Елена поделилась, что найти работу в стране вполне реально, сообщает olenaspain.

Интересно Белоснежные и чистые: вот где расположены лучшие пляжи в 2026 году

Что следует знать о поиске работы в Испании?

Украинка поделилась, что возможность легально работать после получения временной защиты в Испании открывает очень много возможностей. Ведь когда женщина сама переехала в страну еще 8 лет назад, ситуация с поиском вакансий была значительно сложнее.

Помню, как я распечатывала свое резюме, указывала все свои лучшие навыки, брала и разносила эти резюме по местным кафе и барам. Шансов высоких не было, права на работу не имела,

– поделилась украинка.

И даже когда ей удалось попасть на первую стажировку, на работу ее не взяли, ведь она не справилась с рабочими обязанностями. Основной преградой тогда было знание испанского языка.

И сейчас, когда украинцы имеют право на труд, блогерка для поиска работы советует прежде всего зарегистрироваться на бирже труда. Сделать это можно через службу занятости автономного сообщества региона, где вы живете.

Украинка рассказала, как искать работу в Испании: смотрите видео

После регистрации соискатель работы получает документ под названием darde – это подтверждение, что человек зарегистрирован как безработный. А уже это дает немало преимуществ – и основным из них является возможность посещения бесплатных курсов – Cursos para desempleados.

Вот какие курсы доступны:

испанский язык для иностранцев;

компьютерные навыки;

кулинария;

гостиничное дело;

обслуживание;

уход за людьми;

клининг;

логистика;

бухгалтерия;

продажи, торговля.

Большинство курсов бесплатные, некоторые даже с выплатами или помощью на транспорт,

– поделилась женщина.

Интересно! Минимальная зарплата в Испании по состоянию на 2025 год составляет 1381 евро в месяц, пишет Trading Economics.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?