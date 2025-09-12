В конце августа правительство Украины смягчило правила пересечения границы для одной категории мужчин. Ранее юношам от 18 до 22 лет было запрещено выезжать из страны, однако, теперь эта возрастная группа имеет такое право.

На этом фоне Пограничная служба отмечает увеличение количества молодых украинцев, которые въезжают в Польшу. Хотя рост и наблюдается, это не массовое явление, пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Читайте также "Недружественная риторика растет": Польша может ограничить изучение украинского языка в школах

Действительно ли молодые украинцы массово едут в Польшу?

В конце августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что правительство пересмотрело правила пересечения границы во время военного положения, что является значительным изменением в политике. Новые правила позволили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Ранее ограничения распространялись на возрастную категорию 18 – 60 лет.

Это решение вызвало беспокойство и спекуляции в социальных сетях относительно потенциального притока молодых украинских мужчин в соседнюю Польшу. Однако, данные Пограничной службы свидетельствуют о том, что, несмотря на увеличение количества пересечений границы, это не свидетельствует о массовой миграции.

Эта группа заметна, но это не массовая эмиграция,

– прокомментировал Игорь Горьков, председатель Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше.

Бещадская пограничная служба сообщила о значительном притоке молодых украинских мужчин, которые въезжают в Польшу в течение последней недели.

В Подкарпатском воеводстве с 28 августа по 3 сентября через пограничные пункты в Польшу въехало всего 6 100 человек в возрасте от 18 до 22 лет. За этот же период 2 000 человек выехали из Польши в Украину.

с 28 августа по 3 сентября через пограничные пункты в Польшу въехало всего 6 100 человек в возрасте от 18 до 22 лет. За этот же период 2 000 человек выехали из Польши в Украину. Подобная тенденция и в Люблинском воеводстве. С 28 августа по 3 сентября прибыло 4 605 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехал 1 301. Это больше, чем за предыдущую неделю, когда в страну въехал 461 молодой украинец, а выехало 575.

В то же время предполагают, что рост количества приезжих может быть связан с различными факторами, включая стремление получить образование и возможности для отдыха.

Какие новые правила пересечения границы украинскими мужчинами?