Без визы больше не получится: Польша вводит жесткие ограничения для граждан трех стран

Польша планирует ужесточить правила въезда и трудоустройства для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство семьи и социальной политики.

Согласно новым требованиям, граждане этих государств больше не смогут легально работать в Польше на основании безвизового режима, передает In Poland.

Для пребывания с целью работы им нужно будет обязательно получить визу и разрешение на трудоустройство.

Почему ввели такие изменения?

В министерстве объяснили, что проект постановления разработали по просьбе главы МИД Польши Радослава Сикорского, который отметил необходимость расширить список стран с повышенным миграционным риском. По словам чиновников, безвизовый режим часто используется не по назначению – в частности для нелегального трудоустройства.

Борьба с теневым рынком труда Министерство семьи и социальной политики подчеркивает, что новые правила направлены на сдерживание нелегальной трудовой миграции. В ведомстве отмечают, что злоупотребление безвизовым режимом приводит к:

дестабилизации рынка труда,

росту случаев эксплуатации работников,

увеличению рисков торговли людьми.

Какова позиция МВД Польши?

Введение новых ограничений поддержало также Министерство внутренних дел и администрации. Там заявили, что новые правила должны усилить контроль над миграционными потоками и сдерживать развитие теневой экономики.

Для граждан указанных стран это будет означать обязанность получения визы для въезда на территорию Польши. Ее выдача предусматривает анализ миграционного риска для конкретного иностранца,

– объяснили в МВД.



Польша вводит новые правила для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы / Фото ГПСУ

Что изменится?

Если постановление примут, граждане Грузии, Колумбии и Венесуэлы не смогут работать в Польше по безвизу должны будут оформлять рабочую визу будут получать разрешение на работу еще до приезда Правительство Польши отмечает, что это решение является ответом на растущие миграционные вызовы и необходимость усиления безопасности на рынке труда.

