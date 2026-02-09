Згідно з новими вимогами, громадяни цих держав більше не зможуть легально працювати в Польщі на підставі безвізового режиму, передає In Poland.

Дивіться також Польща хоче купити частку в одному з державних банків України: які наслідки

Для перебування з метою роботи їм потрібно буде обов'язково отримати візу та дозвіл на працевлаштування.

Чому запровадили такі зміни?

У міністерстві пояснили, що проєкт постанови розробили на прохання глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, який наголосив на необхідності розширити список країн із підвищеним міграційним ризиком. За словами урядовців, безвізовий режим часто використовується не за призначенням – зокрема для нелегального працевлаштування.

Боротьба з тіньовим ринком праці Міністерство сім'ї та соціальної політики підкреслює, що нові правила спрямовані на стримування нелегальної трудової міграції. У відомстві зазначають, що зловживання безвізовим режимом призводить до:

дестабілізації ринку праці,

зростання випадків експлуатації працівників,

збільшення ризиків торгівлі людьми.

Цікаво! Як пише Lithuania Tribune, Литовці все частіше їздять до Польщі за покупками через значну різницю в цінах на пальне та продукти, зокрема, на вершкове масло. Вершкове масло в Польщі коштує значно дешевше, ніж у Литві, що робить його популярним товаром для литовських покупців, які скуповують його великими партіями.

Яка позиція МВС Польщі?

Запровадження нових обмежень підтримало також Міністерство внутрішніх справ і адміністрації. Там заявили, що нові правила мають посилити контроль над міграційними потоками та стримувати розвиток тіньової економіки.

Для громадян зазначених країн це означатиме обов'язок отримання візи для в'їзду на територію Польщі. Її видача передбачає аналіз міграційного ризику для конкретного іноземця,

– пояснили в МВС.



Польща запроваджує нові правила для громадян Грузії, Колумбії та Венесуели / Фото ДПСУ

Що зміниться?

Якщо постанову ухвалять, громадяни Грузії, Колумбії та Венесуели: не зможуть працювати в Польщі за безвізом повинні будуть оформлювати робочу візу отримуватимуть дозвіл на роботу ще до приїзду Уряд Польщі наголошує, що це рішення є відповіддю на зростаючі міграційні виклики та необхідність посилення безпеки на ринку праці.

Без якого обов'язкового документу українцям більше не знайти роботу?

З березня 2026 року українці, які працюють у Польщі, мають оформлювати декларації на доручення роботи. Незаконне доручення роботи може призвести до штрафів від 3 до 50 тисяч злотих за працівника та заборони компанії наймати іноземців.