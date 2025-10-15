Мы на грани, – Польша больше не может принимать украинских беженцев
- Польша объявила, что не может бесконечно принимать украинских беженцев.
- Страна планирует сосредоточиться на интеграции и адаптации украинского населения, которое уже проживает в Польше.
Польша объявила, что исчерпала лимит на прием граждан Украины, которые бегут от войны. Официальные лица в Варшаве заявили, что страна не может выдержать такой поток беженцев бесконечно.
Вместо этого польское правительство планирует сосредоточиться на интеграции и адаптации украинского населения, которое уже проживает в стране. Об этом заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24, сообщает 24 Канал.
Читайте также Одна из стран ЕС сократит финансовую помощь украинским беженцам: что известно
Почему Польша может прекратить прием беженцев?
Польша объявила, что больше не может бесконечно принимать украинских беженцев. При этом отметили необходимость сосредоточиться на интеграции и адаптации украинского населения, которое уже проживает в стране.
Сейчас, по данным ODP, в Польше проживает более 1 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили только 26 000 человек.
Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани – больше принимать не можем,
– отметил Пшидач.
В своем заявлении чиновник также отметил, что чрезмерное количество прибывших может превысить способность Польши к эффективной интеграции.
Кроме того, есть признаки того, что в стране начинают появляться отдельные мигрантские районы.
При этом на уточняющий вопрос журналиста о том, прекратит ли Варшава принимать новых украинских беженцев, чиновник не дал однозначного ответа.
Что изменилось для украинских беженцев в Польше?
Сейм Польши принял новый закон, регулирующий статус украинцев и порядок выплат помощи. Документ приняли после вето Кароля Навроцкого.
Одно из главных нововведений касается выплат "800+". Они теперь будут зависеть от профессиональной деятельности украинцев и обучения детей в польских школах.
Кроме того, изменения в законодательство Польши продлевают легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года. Вместе с тем меняются и требования на получение карты побыту CUKR.
Между тем половина населения Польши считает, что уровень помощи украинским беженцам является чрезмерным.