Польша объявила, что исчерпала лимит на прием граждан Украины, которые бегут от войны. Официальные лица в Варшаве заявили, что страна не может выдержать такой поток беженцев бесконечно.

Вместо этого польское правительство планирует сосредоточиться на интеграции и адаптации украинского населения, которое уже проживает в стране. Об этом заявил руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24, сообщает 24 Канал.

Читайте также Одна из стран ЕС сократит финансовую помощь украинским беженцам: что известно

Почему Польша может прекратить прием беженцев?

Польша объявила, что больше не может бесконечно принимать украинских беженцев. При этом отметили необходимость сосредоточиться на интеграции и адаптации украинского населения, которое уже проживает в стране.

Сейчас, по данным ODP, в Польше проживает более 1 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили только 26 000 человек.

Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани – больше принимать не можем,

– отметил Пшидач.

В своем заявлении чиновник также отметил, что чрезмерное количество прибывших может превысить способность Польши к эффективной интеграции.

Кроме того, есть признаки того, что в стране начинают появляться отдельные мигрантские районы.

При этом на уточняющий вопрос журналиста о том, прекратит ли Варшава принимать новых украинских беженцев, чиновник не дал однозначного ответа.

Что изменилось для украинских беженцев в Польше?