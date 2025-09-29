Летом премьер Польши сообщил о десятках тысяч случаев, когда украинские беженцы неправомерно получали социальную помощь. Однако его заявление было неточным.

Недавно президент Польши подписал закон, что продолжает легальный статус пребывания украинских беженцев до 4 марта 2026 года. В то же время новый документ меняет условия предоставления социальной помощи. Он призван уменьшить количество случаев, когда помощь получают неправомерно, передает 24 Канал со ссылкой на Inpoland.

Смотрите также Украинцы и польская пенсия: можно ли получать выплаты, живя в Украине

Что не так с заявлением польских властей о нарушении украинцев?

Закон, в частности, регулирует предоставление выплат программами "800+", "Добрый старт" и "Активные родители".

Новые правила обязывают родителей отдавать детей в польские школы и официально работать в стране. ZUS (Учреждение социального страхования в Польше) ежемесячно будет проверять занятость украинцев, и если они не работают – выплаты будут останавливать. Это касается не только украинцев, но и всех иностранцев, которые имеют право на помощь.

Закон также ограничивает доступ украинцев к медуслугам: пользоваться ими смогут только те, кто работает и платит налоги.

В июне премьер Польши заявил, что ZUS открыл 52 360 дел о возвращении помощи 800 Плюс иностранцами, большинство из них – украинцы.

Однако он не упустил важную деталь. На самом деле 84% из этих дел касаются периода до января 2023 года. После введения системы обмена данными между Пограничной службой и ZUS количество злоупотреблений резко упало.

Статистика неправомерных выплат украинцам:

2022 год – 35 900 случаев;

2023 год – 12 500 случаев;

2024 год – 3 700 случаев;

первая половина 2025 года – 200 случаев.

Что известно о помощи украинцам в Польше?