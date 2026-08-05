Часть украинцев, проживающих в стране ЕС, лишатся выплат или жилья: кого коснутся эти изменения

В Ирландии для украинских беженцев совсем скоро в очередной раз изменятся правила. Большинство людей рискуют лишиться социальной поддержки и государственного жилья.

Уже более 100 общественных организаций обратились к правительству Ирландии с предупреждением о том, к каким последствиям могут привести запланированные страной изменения, пишет RTE.

Какие изменения готовятся для украинцев в Ирландии?

Изменения касаются украинцев с инвалидностью, которые в Ирландии получают государственное обеспечение жильем в рамках статуса временной защиты. И в стране планируют отменить эту программу.

Самая острая же часть проблемы касается пособия по инвалидности – Disability Allowance. Украинских беженцев, получающих его, могут заставить официально отказаться от этой поддержки в обмен на то, что им и в дальнейшем будут предоставлять доступ к государственному жилью.

Кроме того, жильцам также сообщали, что получение некоторых социальных выплат может быть расценено как доказательство уязвимости при определении права на проживание. А некоторым жильцам государственного жилья сообщали, что предоставление жилья может повлиять на дальнейшее право на получение этих выплат.

В результате это приведет к тому, что людей, которым продолжат предоставлять жилье, могут переселить в другие части страны – а это нарушит доступ к медицинской помощи и уже налаженные сети поддержки.

Могут даже разделить семьи, если человеку с инвалидностью позволят остаться в государственном жилье, а родственников, оказывающих поддержку, заставят уехать – и это приведет к "существенному нарушению неформальных механизмов ухода".

Коалиция из 121 общественной организации уже предупредила, что такие изменения приведут к тому, что уязвимые группы окажутся перед выбором – финансовая помощь или жилье.

При этом Ирландия уже сократила ежемесячную выплату людям, принимающим у себя украинских беженцев, – и вместе эти два изменения стали "крайне разрушительными, контрпродуктивными и повторно травмирующими" для людей.