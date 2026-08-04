В пустыне Саудовской Аравии высадили 159 миллионов деревьев: какие результаты за 5 лет

Большая часть Саудовской Аравии покрыта пустынями –, но всего за 5 лет стране удалось восстановить более 1 миллиона гектаров деградировавших земель, высадив там деревья.

Масштабная экологическая кампания по восстановлению пустыни в Саудовской Аравии началась еще в 2021 году – и сейчас ее результаты уже можно увидеть невооруженным глазом, пишет Tech.

Насколько успешным оказался экологический проект в Саудовской Аравии?

В ООН оценили, что этот проект – один из самых масштабных примеров восстановления экосистем в засушливом климате. А опыт Саудовской Аравии показал, что даже при острой нехватке воды в стране с деградацией земель все еще можно достаточно успешно бороться.

К 2024 году площадь земель, восстановленных с помощью посадки деревьев, составляла около 250 тысяч гектаров, но сейчас уже превысила отметку в 1 миллион гектаров. Но на этом останавливаться не собираются: к 2030 году в Саудовской Аравии планируют восстановить 2,5 миллиона гектаров земель, а в долгосрочной перспективе – 40 миллионов. Для этого придется высадить 10 миллиардов деревьев.



В Саудовской Аравии продолжается большая экологическая кампания / Фото Pexels

Для реализации столь амбициозного проекта страна использует современные технологии сохранения воды: строятся плотины, собирается дождевая вода, а для полива части насаждений используются очищенные сточные воды.

Озеленяют не только пустынные территории: миллионы деревьев уже высадили вдоль автомагистралей. Также восстанавливают пастбища, а в больших городах создают новые зеленые зоны и парки.

Экологическая программа – это лишь часть еще более масштабной стратегии. К 2030 году Саудовская Аравия стремится получать целых 50 % всей электроэнергии из возобновляемых источников, а также расширить площадь природоохранных территорий.