"Слово из 4 букв": пилот развернул самолет из-за странного названия Bluetooth одного пассажира

Рейс авиакомпании United Airlines, летевший в Испанию, развернулся среди океана, чтобы совершить срочную посадку. Причиной стало название Bluetooth одного из пассажиров.

Провокационное название Bluetooth-устройства пассажира привело к тому, что самолет развернулся за сотни километров от места назначения, чтобы вернуться в аэропорт. Решение приняли из-за потенциальной угрозы безопасности, пишет Independent.

Почему самолет приземлился раньше времени?

Boeing 767 вылетел из Ньюарка в Пальма-де-Майорку со 190 пассажирами и 12 членами экипажа на борту. И уже через три часа самолет экстренно вернулся на взлетную полосу в международном аэропорту Ньюарк Либерти.

Решение приняли после консультации с главным офисом авиакомпании в Чикаго – и все из-за того, что члены экипажа заподозрили опасность из-за списка доступных Bluetooth-сетей. Названия доступны для всех пассажиров, поэтому и они, и стюарды увидели название гаджета, состоявшее из "определенного слова из четырех букв".

Точную формулировку не разглашают – но именно она вызвала подозрение в террористической угрозе. Скорее всего, эти таинственные 4 буквы являются словом "bomb".



А вот в аэропорту самолет уже ожидали спецслужбы. Всем пассажирам приказали немедленно покинуть салон, а тогда началась масштабная проверка и обыски что кресел, что багажного отсека.

Пассажиры, летевших рейсом, также вспоминают о том, что бортпроводники несколько раз просили выключить Bluetooth, но два устройства все равно оставались активными – и именно это заставило таможенную и пограничную службу провести повторную проверку. В конце концов пассажиров удалось отправить в Испанию другим самолетом – а дальнейшая судьба человека, имевшего необычно подписанный Bluetooth, остается неизвестной.

