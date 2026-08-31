Не только 800+: какие выплаты на ребенка можно получить в Польше в 2026 году

Большинство украинцев знают о выплате "800+", которую семьи с детьми могут получать в Польше. Впрочем, это не единственное пособие на детей, доступное для беженцев, имеющих временную защиту.

Для украинцев с PESEL UKR и временной защитой в Польше доступно несколько программ поддержки на детей. Правда, для некоторых из них заявителям сейчас необходимо соответствовать ряду требований. 24 Канал рассказывает, какую именно помощь на детей предоставляют в Польше в 2026 году.

Какую помощь на детей можно получить в Польше?

800+

Это – основная выплата на детей в Польше. Согласно ей, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет можно получать 800 злотых ежемесячно. Доходы семьи при этом не имеют никакого значения – но для украинцев, имеющих статус PESEL UKR, правила изменились с 1 февраля 2026 года.

Отныне для получения права на выплату украинцам необходимо, чтобы:

родители и дети легально проживали в Польше;

ребенок посещал польскую школу или детский сад;

родители были трудоустроены в Польше.

Dobry Start

Эта выплата актуальна именно сейчас, перед началом учебного года. Она предназначена для школьников, и по ней раз в год можно получить 300 злотых на покупку школьных принадлежностей. Деньги выплачиваются независимо от дохода семьи.

В этом году заявки принимаются с 1 июля по 30 ноября 2026 года. Получить деньги можно, отправив электронное письмо через ZUS, mZUS, Emp@tia, а также через некоторые банки.



В Польше существует выплата к началу учебного года / Фото Pexels

Важно! Деньги по программе "300+" не выплачиваются на детей, посещающих детские сады, студентов и школьников, посещающих "нулевой" класс.

Активные родители на работе

Эта программа – одна из трех выплат в рамках программы "Aktywny Rodzic". Ее размер составляет 1500 злотых в месяц, а также 1900 злотых в месяц, если у ребенка есть подтверждение инвалидности.

Выплату получают дети в возрасте от 12 до 35 месяцев. Получить ее имеют право родители, которые работают или ведут профессиональную деятельность. Деньги можно потратить на уход за ребенком, в том числе на услуги няни или помощь бабушки и дедушки.

Для этой программы доход семьи не имеет значения. Учтите, что получать все три выплаты по программе "Aktywny Rodzic" нельзя – нужно выбрать ту, которая больше всего соответствует вашей ситуации.

Aktywnie w żłobku

Выплата назначается, если ребенок посещает ясли, детский клуб или находится у дневного опекуна – по ней также можно получать до 1500 злотых в месяц, а для ребенка с инвалидностью – до 1900 злотых.

Важно отметить, что эти деньги не поступают на счет родителей: их перечисляют непосредственно воспитателю, яслям или клубу, куда ходит ребенок, и таким образом снижают плату для родителей.

Таким образом, если ясли стоят 1000 злотых в месяц, выплата покроет только их стоимость и также составит 1000 злотых.

"Активно дома"

В рамках этой программы ребенок в возрасте от 12 до 35 месяцев может получать 500 злотых ежемесячно. Этот вариант подходит для случаев, когда ребенок не посещает ясли. Родители получают поддержку на уход за ребенком на дому.



Родители могут получить выплату на уход за маленьким ребенком / Фото Pexels

Семейное пособие

Эта программа – семейное пособие для малообеспеченных. Она зависит от дохода семьи. По состоянию на 2026 год по ней могут получать:

95 злотых в месяц на детей до 5 лет;

124 злотых в месяц для детей 5–18 лет;

135 злотых в месяц для детей 18–21 лет при условии, что они продолжают обучение.

Основным критерием является порог в 674 злотых чистого дохода на одного члена семьи или 764 злотых, если в семье есть ребенок с инвалидностью. Если же доход немного превышает порог, это зачастую не означает полную потерю пособия: выплату просто уменьшают пропорционально превышению.

В рамках этой программы можно иметь право и на отдельные надбавки, которые выплачиваются в зависимости от ситуации. В частности, отдельные средства можно получить:

при рождении ребенка;

для одинокой матери/отца;

на воспитание ребенка в многодетной семье;

на обучение и реабилитацию ребенка с инвалидностью;

на обучение ребенка вне места проживания;

на начало учебного года.

Becikowe

Это – единовременное пособие при рождении, в размере 1000 злотых. Однако оно предоставляется при одном условии: претендовать на него можно только в том случае, если доходы не превышают 1922 злотых нетто на одного человека в семье.