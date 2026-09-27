Украинцы в Германии могут потерять помощь из-за этой ошибки: исправить ее нужно уже сейчас
В Германии сейчас проживает более миллиона украинцев, и многие из них получают помощь от Jobcenter. Но эту помощь можно лишиться, если допустить ошибку при заполнении декларации.
Украинцам, получившим временную защиту в Германии, предупредили, что финансовую помощь могут не только отозвать, но и потребовать вернуть уже потраченные средства, если неправильно заполнить декларацию и не указать в ней одну вещь, сообщает Bundesagentur für Arbeit.
Почему в Германии могут лишить помощи?
При оформлении наиболее распространенной формы финансовой помощи, Bürgergeld, Jobcenter учитывает не только доходы украинцев за рубежом, но и имущество самого человека и членов его домохозяйства. И в форме Anlage VM указывается, что необходимо декларировать не только активы, находящиеся в Германии, но и зарубежные.
В частности, в декларацию необходимо внести:
- деньги на банковских и сберегательных счетах;
- ценные бумаги и инвестиции;
- страховые накопления;
- автомобили;
- дома и квартиры;
- земельные участки;
- прочие активы, что имеют денежную стоимость.
Поэтому наличие не только счета, но и недвижимости в Украине не освобождает получателя помощи от необходимости указывать это имущество в соответствующих документах. В агентстве занятости отдельно подчеркивают, что при назначении финансовой помощи учитывается имущество, имеющее стоимость, – ведь его можно использовать для обеспечения потребностей человека.
Но в то же время наличие квартиры или сбережений в Украине не означает автоматически, что у человека заберут помощь. В Jobcenter оценивают имущество с учетом предусмотренных законами правил и льгот. Но скрывать активы и имущество точно не стоит.
Ведь если впоследствии Jobcenter обнаружит, что человек получал помощь в размере, превышающем положенный, в ведомстве могут принять решение о возврате всех средств, выплаченных сверх положенного.