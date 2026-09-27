Українців, що отримали тимчасовий захист у Німеччині, попередили, що грошову підтримку можуть не лише забрати, але й вимагати повернути вже витрачені кошти, якщо неправильно заповнити декларацію та не вказати в ній одну річ, повідомляє Bundesagentur für Arbeit.
Чому можуть забрати допомогу в Німеччині?
Під час оформлення найбільш поширеної форми фінансової допомоги, Bürgergeld, Jobcenter враховує не лише доходи українців за кордоном, але й майно самої людини та членів її домогосподарства. І у формі Anlage VM зазначається, що потрібно декларувати не лише активи, що є в Німеччині, але й закордонні.
Зокрема, внести в декларацію потрібно:
- гроші на банківських та ощадних рахунках;
- цінні папери та інвестиції;
- страхові накопичення;
- автомобілі;
- будинки та квартири;
- земельні ділянки;
- інші активи, що мають грошову вартість.
Тож наявність не тільки рахунку, але й нерухомості в Україні не звільняє отримувача допомоги від необхідності зазначати це майно у відповідних документах. Окрему в агенції зайнятості наголошують, що під час призначення фінансової допомоги враховують майно, що має вартість – адже його можна використати для забезпечення потреб людини.
Але водночас наявність квартири чи заощаджень в Україні не означає автоматично, що в людини заберуть допомогу. У Jobcenter оцінюють майно з урахуванням передбачених законами правил та пільг. Але приховувати активи та майно точно не варто.
Адже якщо згодом Jobcenter виявить, що людина отримувала більшу допомогу, ніж їй належить, у відомстві можуть ухвалити рішення про повернення усіх коштів, що були виплачені надмірно.