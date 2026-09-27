Українців, що отримали тимчасовий захист у Німеччині, попередили, що грошову підтримку можуть не лише забрати, але й вимагати повернути вже витрачені кошти, якщо неправильно заповнити декларацію та не вказати в ній одну річ, повідомляє Bundesagentur für Arbeit.

Чому можуть забрати допомогу в Німеччині?

Під час оформлення найбільш поширеної форми фінансової допомоги, Bürgergeld, Jobcenter враховує не лише доходи українців за кордоном, але й майно самої людини та членів її домогосподарства. І у формі Anlage VM зазначається, що потрібно декларувати не лише активи, що є в Німеччині, але й закордонні.

Зокрема, внести в декларацію потрібно:

гроші на банківських та ощадних рахунках;

цінні папери та інвестиції;

страхові накопичення;

автомобілі;

будинки та квартири;

земельні ділянки;

інші активи, що мають грошову вартість.

Тож наявність не тільки рахунку, але й нерухомості в Україні не звільняє отримувача допомоги від необхідності зазначати це майно у відповідних документах. Окрему в агенції зайнятості наголошують, що під час призначення фінансової допомоги враховують майно, що має вартість – адже його можна використати для забезпечення потреб людини.

Але водночас наявність квартири чи заощаджень в Україні не означає автоматично, що в людини заберуть допомогу. У Jobcenter оцінюють майно з урахуванням передбачених законами правил та пільг. Але приховувати активи та майно точно не варто.

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Адже якщо згодом Jobcenter виявить, що людина отримувала більшу допомогу, ніж їй належить, у відомстві можуть ухвалити рішення про повернення усіх коштів, що були виплачені надмірно.