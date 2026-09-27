Украинцам, получившим временную защиту в Германии, предупредили, что финансовую помощь могут не только отозвать, но и потребовать вернуть уже потраченные средства, если неправильно заполнить декларацию и не указать в ней одну вещь, сообщает Bundesagentur für Arbeit.

Почему в Германии могут лишить помощи?

При оформлении наиболее распространенной формы финансовой помощи, Bürgergeld, Jobcenter учитывает не только доходы украинцев за рубежом, но и имущество самого человека и членов его домохозяйства. И в форме Anlage VM указывается, что необходимо декларировать не только активы, находящиеся в Германии, но и зарубежные.

В частности, в декларацию необходимо внести:

деньги на банковских и сберегательных счетах;

ценные бумаги и инвестиции;

страховые накопления;

автомобили;

дома и квартиры;

земельные участки;

прочие активы, что имеют денежную стоимость.

Поэтому наличие не только счета, но и недвижимости в Украине не освобождает получателя помощи от необходимости указывать это имущество в соответствующих документах. В агентстве занятости отдельно подчеркивают, что при назначении финансовой помощи учитывается имущество, имеющее стоимость, – ведь его можно использовать для обеспечения потребностей человека.

Но в то же время наличие квартиры или сбережений в Украине не означает автоматически, что у человека заберут помощь. В Jobcenter оценивают имущество с учетом предусмотренных законами правил и льгот. Но скрывать активы и имущество точно не стоит.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ведь если впоследствии Jobcenter обнаружит, что человек получал помощь в размере, превышающем положенный, в ведомстве могут принять решение о возврате всех средств, выплаченных сверх положенного.