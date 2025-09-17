Потеря или повреждение багажа может стать неприятным опытом для путешественников, вызывая у многих чувство разочарования и тревоги. Однако, эксперты советуют не делать поспешных выводов в таких ситуациях.

Ключ к решению проблем с багажом заключается в том, чтобы принять незамедлительные и правильные меры. Алгоритм действий при обнаружении поврежденного багажа рассказывает 24 Канал со ссылкой на стюардессу @tanya_ivanikhina_.

Что делать, если багаж повредили?

В случае повреждения или потери багажа в аэропорту, путешественникам рекомендуется действовать немедленно, уведомив об этом авиакомпанию или службы аэропорта.

Вот алгоритм действий:

Не покидайте зону выдачи багажа – идите к стойке Lost & Found. Заполните акт PIR (Property Irregularity Report) и обязательно заберите копию. Сделайте фото или видео всех повреждений и багажной бирки. Сохраните посадочный талон и квитанцию о сдаче багажа. Подайте претензию в авиакомпанию (онлайн или, что лучше, сразу на месте). Помните: у вас есть до 7 дней для подачи, но лучше сделать это сразу, не оттягивая.

Компенсация может включать такие варианты, как ремонт, замена чемодана или возврат денег.

При этом следует заметить, что выйдя из аэропорта без акта PIR, вы вряд ли сможете доказать какие-либо претензии относительно нанесенного ущерба.



Что делать, если багаж поврежден / Фото Unsplash

Что делать, чтобы багаж не швыряли в аэропорту?

Чехол для чемодана или пищевая пленка может защитить его от царапин, но не убережет от более серьезных повреждений. Также не спасут в аэропорту наклейки в стиле "осторожно, хрупкое" – это как красная тряпка для быка, пишет Express.

Так, работник аэропорта советует выбирать чемоданы с четырьмя рабочими колесами, чтобы избежать их швыряния во время загрузки на борт. Еще рекомендуется использовать прочные чемоданы с твердой внешней оболочкой.

Почему яркий багаж – "приманка" для вора?