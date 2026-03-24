Путешествовать по Европе станет дороже: популярный лоукостер повышает цены на билеты
- Цены на билеты лоукостера easyJet ощутимо вырастут в конце лета 2026 года из-за снижения стоимости хеджей на топливо и конфликта в Иране.
- Количество бронирований на рейсы easyJet уже начало падать, а другие авиакомпании, такие как Air France-KLM и SAS, также планируют повысить цены на билеты.
Уже в конце лета 2026 года цены на билеты популярного европейского лоукостера ощутимо вырастут. Об этом предупредил генеральный директор компании.
Рост цен на билеты авиакомпании easyJet произойдет на фоне войны в Иране, заявил генеральный директор Кентон Джарвис, пишет Reuters.
Почему вырастут цены на билеты?
Британский перевозчик easyJet – это один из самых популярных лоукостеров в Европе, впрочем, путешествия с ним уже этим летом могут стать не такими и выгодными. В конце лета хеджи на потребности в топливе начнут терять ценность – и в зависимости от цены на топливо на тот момент, цен на билеты могут достаточно стремительно вырасти.
Реальность такова, что цены начнут сказываться на потребителях ближе к концу лета,
– заявил генеральный директор авиакомпании.
Еще одной преградой для easyJet является то, что конфликт на Ближнем Востоке влияет на уменьшение спроса на рейсы в несколько стран – в частности Турции и Кипр. Зато все больше путешественников выбирают для себя Испанию. Поэтому авиакомпания рассматривает возможность уменьшить количество рейсов в восточное Средиземноморье.
Именно авиационное топливо составляет около трети расходов авиакомпаний – и несколько других перевозчиков, в частности Air France-KLM и SAS также заявили, что цены на билеты придется повысить.
А вот финская авиакомпании Finnair и вообще предупредила, что запасы авиационного топлива могут иссякнуть из-за фактического закрытия Ормузского пролива Ираном.
Тем временем количество бронирований на рейсы лоукостера easyJet уже начало падать из-за заявления о повышении цен на билеты, пишет The Guardian.
