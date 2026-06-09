В Греции загорелся лес вблизи курорта: за поджог арестовали гражданина Франции

В Греции 8 июня недалеко от курортного города Лутраки масштабно горел сосновый лес. Пламя тушили более сотни пожарных и их авиация.

Об этом пишет eKathimerini.

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Какие последствия пожара в Греции?

Очаг возгорания был вблизи озера Вулиагмени, что примерно в девяти километрах от Лутраки.

К ликвидации лесного пожара привлекли волонтеров, три самолета, которые сбрасывали воду, пять вертолетов и более 100 пожарных с 30 пожарными машинами.

Возгорание в лесу на юге Греции: смотрите видео

По подозрению в случайном поджоге правоохранители задержали 70-летнего гражданина Франции. Предварительно установлено, что во время использования электрической газонокосилки она ударилась о камень, что повлекло искру и возгорание сухой растительности.

К вечеру того же дня огонь локализовали. Сообщений о повреждении зданий в результате пожара не было. Также не фиксировали сильного ветра, который мог бы распространить пламя.

Ранее пожар охватил дом престарелых людей на Шри-Ланке. В результате трагедии 12 человек погибли и 6 пострадали из-за отравления продуктами горения. Отмечалось, что заведение не имело официальной лицензии на работу как дом престарелых.