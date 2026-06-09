Про це пише eKathimerini.

Дивіться також На Шрі-Ланці сталася страшна пожежа у будинку для літніх: загинуло 12 людей

Які наслідки пожежі у Греції?

Осередок займання був поблизу озера Вуліагмені, що приблизно за дев'ять кілометрів від Лутракі.

До ліквідації лісової пожежі залучили волонтерів, три літаки, які скидали воду, п'ять гелікоптерів та понад 100 вогнеборців з 30 пожежними машинами.

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Займання у лісі на півдні Греції: дивіться відео

За підозрою у випадковому підпалі правоохоронці затримали 70-річного громадянина Франції. Попередньо встановлено, що під час використання електричної газонокосарки вона вдарилась об камінь, що спричинило іскру і займання сухої рослинності.

До вечора того ж дня вогонь локалізували. Повідомлень про пошкодження будівель внаслідок пожежі не було. Також не фіксували сильного вітру, який міг би поширити полум'я.

Раніше пожежа охопила будинок для літніх людей на Шрі-Ланці. Внаслідок трагедії 12 людей загинули та 6 постраждали через отруєння продуктами горіння. Зазначалось, що заклад не мав офіційної ліцензії на роботу як будинок для літніх людей.