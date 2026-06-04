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Що відомо про страшну пожежу у будинку для літніх на Шрі-Ланці?

Під час розслідування з'ясувалося, що заклад працював без необхідного дозволу та не відповідав встановленим стандартам.

Власника будинку Маупія Севана Ісуру Анушку взяли під варту до 11 червня. Правоохоронці розслідують можливі порушення правил догляду за людьми похилого віку та обставини виникнення пожежі.

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За даними слідства, 11 жителів будинку для літніх загинули від опіків на місці, ще одна людина померла в лікарні від тяжких травм. Шестеро постраждалих зазнали ускладнень через вдихання диму.

Під час судового розгляду посадовці повідомили, що заклад не мав ліцензії на роботу як будинок для літніх людей і не виконував мінімальних вимог, встановлених регуляторами.

Поліції наказано розслідувати порушення правил, що регулюють догляд за людьми похилого віку,

– заявив офіцер після попереднього судового засідання.



Наслідки пожежі у будинку для літніх на Шрі-Ланці / Фото AP

За попередніми даними поліції, пожежа почалася на складі, де зберігалися десятки матраців. Судово-медичні експерти під час огляду згорілої будівлі виявили 7 обвуглених тіл, через що кількість жертв зросла до 12.

Серед загиблих був 17-річний хлопець. Крім літніх людей, у закладі проживали молоді особи з психічними розладами.

Загалом із будівлі вдалося врятувати 51 мешканця та працівника. Їх тимчасово розмістили в найближчій державній школі.