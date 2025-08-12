Испанию и Португалию охватили многочисленные лесные пожары, а рекордная жара тем временем не спадает по всей Европе.

Аварийным бригадам уже удалось локализовать огонь, но невиданная до сих пор жара в более 40 градусов продолжается – и это значит, что угроза новых возгораний еще не исчезла, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Какова ситуация с пожарами в Испании?

Всю ночь в понедельник пожарные провели, локализуя пожар, вспыхнувший в муниципалитете Трес-Кантос, расположенный в 23 километрах к северу от Мадрида. Пожар охватил более 1000 гектаров, уже известно о пострадавших, а также пришлось эвакуировать более 200 человек. Несмотря на то, что огонь удалось локализовать, угроза возгораний сохраняется.

В понедельник власти также начали превентивную эвакуацию нескольких домов в курортном городке Тарифа в регионе Кадис, что на юге Испании – лесные пожары распространяются на этот регион. Среди пострадавших – отдыхающие, посетители курортов и жители из Плайя-де-Атлантерра и Плайя-де-Болония.

Испания переживает один из худших летних сезонов за новейшую историю – массовые пожары охватили уже десятки тысяч гектаров. Ранее мы писали, что огонь в Испании охватил и мировую достопримечательность ЮНЕСКО.

Около 800 человек на севере региона Кастилия и Леон, где также бушевали лесные пожары, были вынуждены эвакуироваться, а дым был слишком густой для того, чтобы пожарная авиация могла добраться туда. Высокие температуры также вызывают огненные вихри, бороться с которыми пожарным совсем непросто, пишет Reuters.

Это случается, когда температура достигает около 40 градусов Цельсия в очень ограниченной долине, а затем внезапно огонь попадает в более открытую и насыщенную кислородом область. Это создает огненный шар, огненный вихрь,

– рассказал начальник управления окружающей среды Хуан Карлос Суарес-Кильонес.

Длительная жара, которая вызывает пожары, продолжается – в понедельник температура в некоторых регионах Испании достигла 42 градусов.