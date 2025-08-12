Іспанію та Португалію охопили численні лісові пожежі, а рекордна спека тим часом не спадає по всій Європі.

Аварійним бригадам вже вдалося локалізувати вогонь, але небачена досі спека у понад 40 градусів триває – і це значить, що загроза нових займань ще не зникла, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Яка ситуація з пожежами в Іспанії?

Всю ніч у понеділок пожежники провели, локалізуючи пожежу, що спалахнула у муніципалітеті Трес-Кантос, що розташований за 23 кілометри на північ від Мадрида. Пожежа охопила понад 1000 гектарів, вже відомо про постраждалих, а також довелося евакуювати понад 200 людей. Попри те, що вогонь вдалося локалізувати, загроза займань зберігається.

В понеділок влада також почала превентивну евакуацію кількох будинків у курортному містечку Тарифа в регіоні Кадіс, що на півдні Іспанії – лісові пожежі поширюються на цей регіон. Серед постраждалих – відпочивальники, відвідувачі курортів та жителі з Плайя-де-Атлантерра та Плайя-де-Болонія.

Іспанія переживає один з найгірших літніх сезонів за новітню історю – масові пожежі охопили вже десятки тисяч гектарів. Раніше ми писали, що вогонь в Іспанії охопив і світову пам'ятку ЮНЕСКО.

Близько 800 людей на півночі регіону Кастилія та Леон, де також вирували лісові пожежі, були змушені евакуюватися, а дим був надто густи для того, аби пожежна авіація могла дістатися туди. Високі температури також спричиняють вогняні вихори, боротися з якими пожежникам зовсім непросто, пише Reuters.

Це трапляється, коли температура досягає близько 40 градусів Цельсія у дуже обмеженій долині, а потім раптово вогонь потрапляє у більш відкриту та насичену киснем область. Це створює вогняну кулю, вогняний вихор,

– розповів начальник управління навколишнього середовища Хуан Карлос Суарес-Кільонес.

Тривала спека, яка спричиняє пожежі, продовжується – в понеділок температура у деяких регіонах Іспанії сягнула 42 градусів.