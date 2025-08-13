Не местный – штраф: что означает странная оранжевая разметка в Польше
- В Закопане появилась оранжевая разметка, обозначающая специальные паркоместа для местных жителей, которые могут использоваться только при наличии Карточки жителя.
- Туристы или жители других городов, которые паркуются на этих местах, могут получить штраф в размере 300 злотых.
В польском городке Закопане "разрастается" новая дорожная разметка. Она выглядит, как оранжевые "конверты" с белыми полосами.
Особенно много ее появилось в центре курортного городка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
Что означает оранжевая разметка в Закопане?
Эти оранжевые "конверты" – паркоместа для автомобилей. Их обозначают в стратегических местах города, в частности в районе админзданий, школ, офисов, почтовых отделений и банков.
Паркоместа для местных в Закопане / Business Insider
Однако есть важный нюанс – они предназначены только для жителей города. Все потому, что из-за чрезмерного количества туристов местные часто не могут найти паркоместо возле работы, больницы или места учебы.
Пользоваться этими паркоместами могут только владельцы Карточки жителя Закопане с активной подпиской "Zakopiańczyk".
Максимальное время парковки составляет 60 минут, после чего водитель должен оставить место или оплатить паркомат.
Какой штраф за парковку на паркоместе для местных?
Если на это место запаркуется турист или житель другого города, ему грозит штраф в размере 300 злотых.