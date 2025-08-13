Особенно много ее появилось в центре курортного городка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Смотрите также В каких случаях врач может прийти домой в Польше

Что означает оранжевая разметка в Закопане?

Эти оранжевые "конверты" – паркоместа для автомобилей. Их обозначают в стратегических местах города, в частности в районе админзданий, школ, офисов, почтовых отделений и банков.



Паркоместа для местных в Закопане / Business Insider

Однако есть важный нюанс – они предназначены только для жителей города. Все потому, что из-за чрезмерного количества туристов местные часто не могут найти паркоместо возле работы, больницы или места учебы.

Пользоваться этими паркоместами могут только владельцы Карточки жителя Закопане с активной подпиской "Zakopiańczyk".

Максимальное время парковки составляет 60 минут, после чего водитель должен оставить место или оплатить паркомат.