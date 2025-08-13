У польському містечку Закопане "розростається" нова дорожня розмітка. Вона виглядає, як помаранчеві "конверти" з білими смугами.

Особливо багато її з'явилося у центрі курортного містечка. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

Що означає помаранчева розмітка у Закопаному?

Ці помаранчеві "конверти" – паркомісця для автомобілів. Їх позначають у стратегічних місцях міста, зокрема у районі адмінбудівель, шкіл, офісів, поштових відділень та банків.



Паркомісця для місцевих у Закопаному / Business Insider

Однак є важливий нюанс – вони призначені лише для жителів міста. Все через те, що через надмірну кількість туристів місцеві часто не можуть знайти паркомісце біля роботи, лікарні чи місця навчання.

Користуватися цими паркомісцями можуть лише власники Картки мешканця Закопаного з активною підпискою "Zakopiańczyk".

Максимальний час паркування становить 60 хвилин, після чого водій повинен залишити місце або сплатити паркомат.