Кожна людина, яка має страхування NFZ, має право на послуги лікаря первинної медичної допомоги, зокрема на візити додому. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

Коли лікар може прийти додому?

Однак медичне страхування ще не є гарантією візиту. Лікар вирішує, чи йти до пацієнта додому, з огляду на стан здоров'я хворого та медичні показання.

Такий візит завжди має бути обґрунтований станом здоров'я пацієнта, коли він не може самостійно дістатися до клініки. Зокрема у випадку:

гострого або раптового захворювання,

значного погіршення стану здоров’я,

якщо через хворобу пацієнт має обмежені можливості пересуватися,

важкого загального стану,

інвалідності, яка перешкоджає мобільності.

Також лікар може прийти до пацієнтів похилого віку, які прикуті до ліжка або мають важкі хвороби.

Лікар вирішує, чи прийти до пацієнтів після телефонної консультації або оцінки стану здоров'я персоналом реєстратури. Якщо він вважає запит необґрунтованим, то може відмовити у відвідуванні.

Якщо ж стан здоров'я пацієнта вимагає невідкладної допомоги, то лікар зобов'язаний прийти у той же день. Якщо хворий стабільний, візит можуть призначити на наступний робочий день.

Поза робочими годинами поліклініки пацієнти можуть викликати додому лікаря із відділення NPL.

Важливо! У ситуаціях, які потребують негайного медичного втручання або загрожують життю, слід терміново зателефонувати за номером екстреної допомоги 999 або 112 та викликати невідкладну медичну допомогу.