Найкращий варіант для українців у Польщі – оформити медстрахування. Про це розповідає сервіс TransferGo.

Дивіться також Які документи слід оновити українцям у Польщі у 2025 році: перелік

Які безоплатні послуги доступні українцям у Польщі: доступні види страхування

Українці можуть отримати безоплатну медичну допомогу в закладах, які підписали договори з Національним фондом здоров'я (NFZ) на умовах обов'язкової страховки.

NFZ або ж Narodowy Fundusz Zdrowia – це державна система медичного страхування, яка забезпечує доступ до більшості медичних послуг. Вона перекладається як "Національний фонд охорони здоров'я". Для розуміння – це як НСЗУ в Україні.

Насправді медичне страхування у Польщі потрібне всім, оскільки в іншому випадку за послуги потрібно буде платити з власної кишені. Й одна невинна застуда з походом до лікаря або ж виклик "швидкої" можуть обійтися, так само як місячна оплата найдорожчої страховки.

Загалом у Польщі є три основні види медстрахування: обов'язкова від NFZ, добровільна від NFZ, а також приватна.

Обов'язкова страховка від NFZ надається більшості жителям Польщі, зокрема іноземцям та українцям зі статусом тимчасового захисту.

Вона надає доступ до низки безоплатних послуг, покриваючи:

виклик карети "швидкої" та екстрену медичну допомогу;

діагностику та аналізи;

лікування у вузьких спеціалістів;

оформлення лікарняного листа;

стаціонарне лікування;

спостереження під час вагітності та пологи;

реабілітацію (окрім курортів)

психіатричне лікування;

частково стоматологічні послуги.

Обов'язкова страховка оплачується роботодавцями. Якщо людина – приватний підприємець, то платить за неї самостійно. Також частину покриває державний бюджет.

Крім цього, її можуть оформити безробітні, які офіційно зареєструвалися в службі зайнятості.

Ба більше, медичними послугами застрахованого мають право користуватися члени його сім'ї. Зокрема діти та онуки до 18 років, а якщо вони навчаються – то до 26 років. Таке ж право мають інші члени родини у випадку важкої інвалідності.

Для отримання обов'язкової медичної страховки NFZ необхідно зареєструватися в Службі соціального страхування (ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

У людей, які працюють на компанії, цим займається роботодавець. Підприємці реєструються самостійно, студенти – через навчальний заклад, а решта – через органи соціального забезпечення.

Цей вид страхування дає змогу лікуватися не лише в державних медичних установах, а й приватних, які уклали угоду з NFZ. Однак варто пам'ятати, що деякі послуги можуть бути частково або повністю платними.

Тож, перш ніж звернутися до приватної клініки, слід переконатися в можливості отримання послуг через NFZ.

Довідка. Також для українців працює гаряча лінія 800 190 590. Там можна отримати інформацію про те, де знайти найближчий медичний заклад або аптеку, сімейного лікаря, дізнатися про медичну допомогу в нічний час, проконсультуватися щодо зараження та профілактики COVID-19 тощо.



Обов'язкова медична страховка NFZ покриває більшість необхідних послуг / Unsplash

Добровільна медична страховка NFZ дає ті самі права, що й попередня. Вона для тих, хто не підлягає обов'язковому страхуванню або не може з якихось причин його оформити.

Для отримання такого страхування потрібно укласти договір зі своїм регіональним відділенням NFZ, надавши такі документи:

заяву про укладання договору на добровільне страхування (форма ZUA);

копію паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу;

копію документа, який підтверджує підставу для перебування в Польщі.

Договір стає чинним з моменту підписання і діє до кінця поточного місяця. Для його продовження необхідно щомісяця сплачувати внески до 20 числа.

До слова, у грудні 2024 року добровільна страховка коштувала від 744,22 злотих на місяць.

Тим часом приватне медичне страхування надає більше можливостей за додаткову доплату. Його можна оформити у приватних страхових компаніях, як бонус, адже воно не є заміною обов'язкової страховки NFZ, а діє паралельно з нею.

Перевага приватного медстрахування полягає у тому, що воно надає змогу обирати лікарів, спеціалізацію, час і місце прийому без черг і направлень, а також отримувати знижки на ліки та процедури.

Після укладання договору людині видають karta ubezpieczenia, яку потрібно пред'являти під час кожного звернення до медиків.

Однак є нюанси – необхідно перевіряти, які приватні клініки та центри співпрацюють з обраною страховою компанією і які послуги там покриваються. Деякі процедури можуть вимагати доплати.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.