В Украине за это можно получить штраф, а в Великобритании – это вполне законно

В Великобритании пешеходам разрешено переходить дорогу на красный свет, если это не создает опасности. В то же время в Украине за аналогичное действие предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 255 гривен.

После переезда в Лондон украинцы часто удивляются местным правилам дорожного движения. Сначала многие по привычке ждут зеленого сигнала светофора, считая себя законопослушными гражданами, в то время как другие люди спокойно переходят на красный. Об одном из таких случаев рассказала Иванна Шуба в TikTok.

Отсутствие запретов и действий полиции

Оказывается, в Великобритании вообще нет закона, который бы запрещал пешеходам пересекать проезжую часть на красный свет.

Главное правило заключается в безопасности. "Здесь важно, чтобы это не создавало опасности для себя и других", – отмечается в рассказе. Если автомобилей нет, дорогу можно переходить совершенно спокойно. Так, даже местная полиция переходит улицу на запрещающий сигнал.

В Украине ситуация кардинально отличается. За переход дороги на красный свет предусмотрена административная ответственность, и нарушителям придется заплатить штраф в размере 255 гривен.

Что еще интересного и необычного для украинцев действует в Великобритании?

Великобритания известна необычными законами и традициями. В частности, в Лондоне формально запрещено переносить по тротуарам доски, лестницы и бочки – это правило сохранилось еще с викторианских времен. Логика этого закона, на самом деле, проста: в XIX веке улицы Лондона были чрезвычайно переполненными. Люди, которые несли крупногабаритные строительные материалы или инструменты, постоянно травмировали прохожих, создавали давку и мешали дорожному движению. Поэтому власти решили это урегулировать.

Еще одна характерная черта британцев касается их поведения. Так, у них есть привычка часто извиняться, даже если они не виноваты. В то же время соблюдение очереди считается важным проявлением вежливости, а попытки пройти без очереди – грубостью.

А в некоторых британских городах, в частности в Давентри, владельцам собак могут грозить штрафы до 100 фунтов, если во время прогулки у них нет запасных пакетов для уборки за своими животными.