Иначе можно попасть в неловкую ситуацию: эти правила этикета следует знать перед поездкой в Европу

Новый опрос показал, что перед поездкой в Европу путешественникам не помешает запомнить несколько правил этикета. Ведь некоторые незначительные жесты в разных странах континента могут иметь совершенно неожиданное значение.

Чтобы не оказаться в неловком положении в Европе из-за незнания некоторых норм этикета, туристам следует заранее ознакомиться с правилами поведения в тех или иных странах, пишет Euronews. Ведь даже такие незначительные жесты, как еда, оставленная на тарелке, поцелуй в щеку или раннее прибытие на встречу, могут означать совершенно неожиданные вещи.

Какие правила этикета следует знать перед поездкой в Европу?

Новое исследование определило, какие именно правила следует учитывать туристам – от приветствия незнакомцев до того, как вести себя за обеденным столом. И даже несмотря на то, что может показаться, будто этикет не имеет большого значения, во время путешествий он может пригодиться – ведь помогает проявить вежливость, уважение и понимание по отношению к местным жителям.

Поцелуи в щеку

Многие люди считают, что приветствие поцелуем в щеку – это норма в Европе, но это не совсем так. На самом деле в 23 из 27 стран опрошенные заявили, что будут ждать, пока собеседник не проявит инициативу в этом вопросе. А вот в Дании, Эстонии, Швеции и Словении большинство людей заявили, что вообще отказались бы от такого приветствия.

Обувь в гостях

Не во всех странах к снятию обуви перед входом в дом относятся так строго, как в Швеции. Там 100% участников опроса сказали, что эта практика обязательна. Но в целом традиция распространена по всей Европе.

В 24 из 27 стран большинство респондентов заявили, что снимают обувь, когда приходят в гости. Особенно строго правила соблюдаются в странах Северной Европы. А вот в Италии, Испании и Португалии преобладает противоположное мнение: там часто остаются в уличной обуви даже дома.

Подарок хозяевам

Большинство хозяев будут приятно удивлены, если гость придет не с пустыми руками. Но отношение к этому жесту все же различается в разных странах. Более половины участников опроса убеждены, что приходить в гости с подарком – это обычная практика. Но еще треть заявили, что дарят что-то только по особому случаю. И только в Финляндии заявили, что никогда не приносят подарков во время визита.

Также исследование показало, что в 17 из 27 стран чаще всего в качестве подарка выбирают букет цветов или бутылку вина. Но во многих странах такой жест считают уместным только по особому случаю.

Еда на тарелке

Во всех 27 странах Европы доедание еды, положенной на тарелку, считается проявлением уважения к хозяевам. Это воспринимается как признание усилий человека, приготовившего блюдо.

Пунктуальность

Однозначного ответа на вопрос, нужно ли приходить раньше, вовремя или с опозданием, нет. В 23 из 27 стран участники отдали предпочтение приходу в точно назначенное время. Особенно сильно ценят пунктуальность в Греции.

Но 35% мужчин заявили, что предпочитают приходить раньше. Между тем среди женщин чаще всего встречалась позиция, что следует появляться в назначенное время.