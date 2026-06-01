После волны громкой критики: в США уточнили "новые" правила получения грин-карт

Министерство внутренней безопасности США заявило, что новые иммиграционные правила по оформлению грин-карт не окажут существенного влияния на высококвалифицированных специалистов и других заявителей, которые могут приносить экономическую пользу стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Изменилась ли процедура оформления грин-карты?

В ведомстве отметили, что рекомендации, обнародованные Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), лишь подтверждают уже действующие в течение многих лет нормы и практику.

Ранее представитель USCIS заявлял, что иммигранты, которые временно находятся в Соединенных Штатах и подаются на получение грин-карты, должны возвращаться в страну происхождения для подачи документов, за исключением особых случаев.

Такой подход мог бы изменить многолетнюю практику, при которой заявители, которых спонсируют родственники или работодатели, имели право оставаться в США во время ожидания статуса постоянного резидента.

В новом заявлении отмечается, что требование подаваться из-за пределов США не будет касаться лиц, которые могут работать в интересах национальной безопасности США или приносить экономическую пользу стране, а также не будет препятствовать получению грин-карты теми, кто соответствует критериям.

Иммиграционные юристы сообщили, что после первого заявления получили много звонков от обеспокоенных клиентов, которые опасались, что администрация Трампа пытается ограничить легальную иммиграцию.

Новое правило – это еще один способ попытаться депортировать людей, которых, по моему мнению, нельзя депортировать. Это еще один способ вытеснить людей,

– сказала иммиграционный адвокат из Бостона Элизабет Госс.

В то же время Министерство внутренней безопасности уточнило, что некоторым заявителям все же придется начинать процесс в посольствах или консульствах США за рубежом. При этом изменения не коснутся действующих постоянных резидентов США.

В чем суть миграционной политики Трампа?

Стоит отметить, что заявления Министерства внутренней безопасности стали очередным элементом иммиграционного курса администрации Дональда Трампа, который направлен на усиление контроля как над нелегальной, так и над легальной миграцией.

Ранее власти уже сокращали программы временной защиты, ограничивали прием беженцев, ужесточали требования к студенческим и рабочим визам, а также усложняли отдельные гуманитарные механизмы.

В Демократической партии заявляют, что Белый дом якобы сознательно усложняет легальные пути иммиграции. По официальной статистике, в 2024 финансовом году статус постоянного резидента США получили около 1,4 миллиона человек, однако теперь процедура для части заявителей может стать длиннее и сложнее.