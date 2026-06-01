Про це повідомляє Bloomberg.

Чи змінилася процедура оформлення грін-карти?

У відомстві наголосили, що рекомендації, оприлюднені Службою громадянства та імміграції США (USCIS), лише підтверджують уже чинні протягом багатьох років норми та практику.

Раніше представник USCIS заявляв, що іммігранти, які тимчасово перебувають у Сполучених Штатах і подаються на отримання грін-карти, повинні повертатися до країни походження для подання документів, за винятком особливих випадків.

Такий підхід міг би змінити багаторічну практику, за якої заявники, яких спонсорують родичі або роботодавці, мали право залишатися у США під час очікування статусу постійного резидента.

У новій заяві зазначається, що вимога подаватися з-за меж США не стосуватиметься осіб, які можуть працювати в інтересах національної безпеки США або приносити економічну користь країні, а також не перешкоджатиме отриманню грін-карти тими, хто відповідає критеріям.

Імміграційні юристи повідомили, що після першої заяви отримали багато дзвінків від стурбованих клієнтів, які побоювалися, що адміністрація Трампа намагається обмежити легальну імміграцію.

Нове правило – це ще один спосіб спробувати депортувати людей, яких, на мою думку, не можна депортувати. Це ще один спосіб витіснити людей,

– сказала імміграційна адвокатка з Бостона Елізабет Госс.

Водночас Міністерство внутрішньої безпеки уточнило, що деяким заявникам все ж доведеться розпочинати процес у посольствах або консульствах США за кордоном. При цьому зміни не торкнуться чинних постійних резидентів США.

У чому суть міграційної політики Трампа?

Варто зазначити, що заяви Міністерства внутрішньої безпеки стали черговим елементом імміграційного курсу адміністрації Дональда Трампа, який спрямований на посилення контролю як над нелегальною, так і над легальною міграцією.

Раніше влада вже скорочувала програми тимчасового захисту, обмежувала прийом біженців, посилювала вимоги до студентських і робочих віз, а також ускладнювала окремі гуманітарні механізми.

У Демократичній партії заявляють, що Білий дім нібито свідомо ускладнює легальні шляхи імміграції. За офіційною статистикою, у 2024 фінансовому році статус постійного резидента США отримали близько 1,4 мільйона осіб, однак тепер процедура для частини заявників може стати довшою та складнішою.