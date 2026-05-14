"Здесь реально платят больше": украинка раскрыла самый недооцененный регион Испании
- Украинка выбрала для проживания Страну Басков из-за безопасности, климата и более высоких зарплат в регионе.
- В Стране Басков аренда жилья схожа по цене с другими регионами, но покупка дороже, начиная от 180 000 евро.
Испания – это популярная страна не только для летнего отдыха, но и для переезда. И пока большинство людей выбирают для себя города на восточном побережье страны, украинский блогер рассказала, почему сама поселилась на очень "недооцененном" севере.
Украинка переехала в Испанию уже два года назад – и для себя выбрала не Аликанте, Валенсию или Малагу, а регион, о котором говорят значительно реже, Страну Басков, сообщает roksi.sk.
Почему украинка выбрала Страну Басков для переезда?
"На слуху" обычно оказываются южные и восточные регионы Испании – именно там расположены крупные города, популярные курорты и шикарные испанские пляжи. Впрочем, по словам украинки, север нисколько не уступает – а в некоторых моментах даже лучше популярного востока.
Безопасность
Украинка убеждена, что именно в Стране Басков чувствует себя в наибольшей безопасности: здесь она не боится оставить телефон в заднем кармане, забыть закрыть машину или даже оставить ее на несколько недель. Также она может спокойно гулять вечером.
На востоке это уже совсем другая история. Оставишь авто – можешь остаться без колес; положишь телефон в карман – и через минуту его уже нет. Даже из рук его могут вырвать. Заснешь на вокзале – и можешь остаться даже без вещей,
– поделилась украинка.
Климат
Многие люди не хотят ехать на север именно из-за погоды – мол, там постоянно дождь. Впрочем, блогер рассказала, что дожди эти – не затяжные. Они быстро проходят, и тогда возвращается тепло и солнце.
А самое важное – эти же дожди приносят свежесть в жаркое лето.
Работа и зарплата
Поиск работы в Испании может оказаться сложной задачей – заработные платы там невысокие, и на севере найти вакансию даже сложнее. И украинка все же заверила, что работа есть.
Интересно! Сейчас минимальная заработная плата в Испании составляет 1220 евро – но выплачивают ее не 12, а 14 раз в год. В июле и декабре работники получают оплату дважды, пишет Wage Indicator.
Впрочем, очень важно для трудоустройства знать испанский язык.
В Испании все регионы автономные, и Страна Басков – один из самых богатых, поэтому здесь реально платят больше, особенно в транспорте,
– рассказала девушка.
Чистота
В Стране Басков очень часто – украинка даже поделилась, что там моют асфальт. Зато на востоке страны ситуация с чистотой несколько хуже.
Жилье
Цены на аренду и на востоке страны, и на севере примерно одинаковые, но вот с покупкой жилья ситуация уже совсем другая. В Стране Басков покупать квартиру дорого – цены стартуют от 180 000 евро, но за действительно хорошее жилье придется отдать более 250 000 евро.
Что нужно знать украинцам перед переездом в Испанию?
Испания – это не только солнце и невероятное море. Украинцы, что переехали туда, делятся, что неожиданно столкнулись с множеством недостатков, о которых раньше и не догадывались. И некоторые даже покидают страну из-за них. Вот лишь несколько из них:
- Бюрократия. Все вопросы, касающиеся документов, в Испании решаются долго, и к этому стоит быть готовыми.
- Оккупанты. Это – большая испанская проблема, ведь многие даже боятся ехать в отпуск из-за того, что их жилье могут просто занять посторонние люди, пока их не будет. Выселить их очень сложно, ведь закон на стороне именно оккупантов.
- Тараканы. Вот об этом недостатке большинство людей узнают уже после переезда в Испанию. Но города там просто-таки кишат тараканами – они большие и даже умеют летать.