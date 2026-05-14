"Здесь реально платят больше": украинка раскрыла самый недооцененный регион Испании

Испания – это популярная страна не только для летнего отдыха, но и для переезда. И пока большинство людей выбирают для себя города на восточном побережье страны, украинский блогер рассказала, почему сама поселилась на очень "недооцененном" севере.

Украинка переехала в Испанию уже два года назад – и для себя выбрала не Аликанте, Валенсию или Малагу, а регион, о котором говорят значительно реже, Страну Басков, сообщает roksi.sk.

Почему украинка выбрала Страну Басков для переезда?

"На слуху" обычно оказываются южные и восточные регионы Испании – именно там расположены крупные города, популярные курорты и шикарные испанские пляжи. Впрочем, по словам украинки, север нисколько не уступает – а в некоторых моментах даже лучше популярного востока.

Безопасность

Украинка убеждена, что именно в Стране Басков чувствует себя в наибольшей безопасности: здесь она не боится оставить телефон в заднем кармане, забыть закрыть машину или даже оставить ее на несколько недель. Также она может спокойно гулять вечером.

На востоке это уже совсем другая история. Оставишь авто – можешь остаться без колес; положишь телефон в карман – и через минуту его уже нет. Даже из рук его могут вырвать. Заснешь на вокзале – и можешь остаться даже без вещей,

– поделилась украинка.

Климат

Многие люди не хотят ехать на север именно из-за погоды – мол, там постоянно дождь. Впрочем, блогер рассказала, что дожди эти – не затяжные. Они быстро проходят, и тогда возвращается тепло и солнце.

А самое важное – эти же дожди приносят свежесть в жаркое лето.

Работа и зарплата

Поиск работы в Испании может оказаться сложной задачей – заработные платы там невысокие, и на севере найти вакансию даже сложнее. И украинка все же заверила, что работа есть.

Интересно! Сейчас минимальная заработная плата в Испании составляет 1220 евро – но выплачивают ее не 12, а 14 раз в год. В июле и декабре работники получают оплату дважды, пишет Wage Indicator.

Впрочем, очень важно для трудоустройства знать испанский язык.

В Испании все регионы автономные, и Страна Басков – один из самых богатых, поэтому здесь реально платят больше, особенно в транспорте,

– рассказала девушка.

Чистота

В Стране Басков очень часто – украинка даже поделилась, что там моют асфальт. Зато на востоке страны ситуация с чистотой несколько хуже.

Жилье

Цены на аренду и на востоке страны, и на севере примерно одинаковые, но вот с покупкой жилья ситуация уже совсем другая. В Стране Басков покупать квартиру дорого – цены стартуют от 180 000 евро, но за действительно хорошее жилье придется отдать более 250 000 евро.

Что нужно знать украинцам перед переездом в Испанию?

Испания – это не только солнце и невероятное море. Украинцы, что переехали туда, делятся, что неожиданно столкнулись с множеством недостатков, о которых раньше и не догадывались.