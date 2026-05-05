Переезд в Испанию для многих украинцев часто оборачивается неприятным сюрпризом – ведь в стране есть несколько недостатков, к которым мигранты не готовы, сообщает ser_feliz_agencia.

Интересно "Как по мне, это противно": украинка раскрыла, что ее до сих пор удивляет во Франции

Какие есть минусы в Испании?

Бюрократия

В Испании все вопросы, связанные с государственными органами, решаются очень долго и сложно. А для того, чтобы встретиться с каким-то специалистом или попасть в банк, нужно сделать запись – взять "ситу", и от этого слова "у всех мигрантов уже дергается глаз".

Медицина

Украинка поделилась, что после нескольких часов в травмпункте могут отправить домой пить ибупрофен. Очень сложно получить направление на анализы, а также нет никакого мониторинга и контроля здоровья.

Если ходишь – значит, здоровый,

– пожаловалась блогерша.

Безопасность

Практически каждый знакомый женщины имеет в Испании историю о краже сумки, телефона или кошелька. И это в стране считается "мелочью", и полиция даже не будет пытаться отыскать вещь.

Окупасы

Это – уникально испанское явление, что связано с необычными законами страны, которые, по словам украинки, часто не понимают даже сами испанцы. Следствие – можно легко уехать из дома в отпуск и остаться без жилья.

Согласно испанскому законодательству, занимать чужое жилье запрещено – но некоторые условия могут обеспечить таки людям определенный уровень правового статуса, пишет Idealista. Например, если недвижимость оставлена без присмотра или не защищена как следует, она становится уязвимой к поселению. И после того, как оккупанты попадут внутрь, они могут ссылаться на свое право на жилье, что усложняет процесс их выселения.

Владельцы квартир в Испании вообще не защищены, и из-за этого ситуация с арендой жилья очень сложная.

Безработица

Даже сами испанцы часто не имеют постоянных контрактов и работают сезонно, а после этого сидят на paro – то есть помощи по безработице, поэтому ситуация с поиском вакансий не очень приятная.

Зарплаты невысокие, а учитывая стоимость аренды, квартплаты и другие расходы можно выжить, только если работают двое в семье,

– поделилась украинка.

Звонки на телефон

Сразу же после того, как женщина купила испанскую SIM-карту, ей на телефон начали звонить много раз в день, и даже блокировка номеров не помогает.

Тараканы

Об этом минусе немало людей, задумывающихся о переезде в Испанию, даже не догадываются. Что интересно, тараканы в этой стране обычно поселяются не в домах – зато их можно встретить вечером на улице.

Кроме того, что они очень большие, они здесь еще и умеют летать.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?