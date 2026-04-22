Париж – это невероятный город романтики, но стоит отвлечься всего на минуту – и воры и мошенники не замедлят, сообщает karyna_tsymbuk. Украинка Карина рассказала, каких сценариев в городе лучше избегать.

Какие схемы мошенничества самые распространенные в Париже?

Прозрачный стаканчик с монетами

Обычно этим в Париже занимаются бездомные – хотя украинка рассказала, что эти мошенники больше напоминают "бизнес-группировки".

Эти очень изобретательные люди сидят на земле, типа как бездомные, перед собой выставляют стаканчик с монетами в очень проходном людном месте. Ну и конечно же большинство спотыкаются о него, все рассыпается, и в процессе, пока вы помогаете собирать копейки, этот бездомный давит вам на жалость и вы в конце жертвуете какие-то деньги,

– поделилась блогерша.

Уличные опросы, пожертвования и петиции

Украинка предупредила о еще одной очень популярной парижской схеме, жертвой которой она как-то стала. К вам могут подойти несколько человек с просьбой пожертвовать деньги, или пройти какой-то опрос, пишет Hotels.

Во время пожертвований они могут не отдавать остальные – а деньги, предупредила девушка, точно идут не на благотворительность, а в карман мошенникам.

Ленты или браслеты на руку

В основном эту мошенническую схему девушка замечала на Монмартре – это очень туристическое место, и поэтому там ходят молодые ребята, которые завязывают на руку вроде бы "бесплатные" ленты или браслетики. Во время этого они могут задавать какие-то вопросы, улыбаться, но главное – крепко держат за запястье.

Когда лента связана, начинается самое интересное.

Они не то чтобы просят у вас деньги, они их требуют. Вы отказываете, говорите нет, начинаете уходить – он вас преследует, и к нему могут присоединиться его дружки и морально вас прессовать,

– рассказала украинка.

