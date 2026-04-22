Париж – это невероятный город романтики, но стоит отвлечься всего на минуту – и воры и мошенники не замедлят, сообщает karyna_tsymbuk. Украинка Карина рассказала, каких сценариев в городе лучше избегать.
Интересно Ноутбук или телефон могут конфисковать в аэропорту: очень важное правило, о котором знают единицы
Какие схемы мошенничества самые распространенные в Париже?
Прозрачный стаканчик с монетами
Обычно этим в Париже занимаются бездомные – хотя украинка рассказала, что эти мошенники больше напоминают "бизнес-группировки".
Эти очень изобретательные люди сидят на земле, типа как бездомные, перед собой выставляют стаканчик с монетами в очень проходном людном месте. Ну и конечно же большинство спотыкаются о него, все рассыпается, и в процессе, пока вы помогаете собирать копейки, этот бездомный давит вам на жалость и вы в конце жертвуете какие-то деньги,
– поделилась блогерша.
Уличные опросы, пожертвования и петиции
Украинка предупредила о еще одной очень популярной парижской схеме, жертвой которой она как-то стала. К вам могут подойти несколько человек с просьбой пожертвовать деньги, или пройти какой-то опрос, пишет Hotels.
Во время пожертвований они могут не отдавать остальные – а деньги, предупредила девушка, точно идут не на благотворительность, а в карман мошенникам.
Ленты или браслеты на руку
В основном эту мошенническую схему девушка замечала на Монмартре – это очень туристическое место, и поэтому там ходят молодые ребята, которые завязывают на руку вроде бы "бесплатные" ленты или браслетики. Во время этого они могут задавать какие-то вопросы, улыбаться, но главное – крепко держат за запястье.
Когда лента связана, начинается самое интересное.
Они не то чтобы просят у вас деньги, они их требуют. Вы отказываете, говорите нет, начинаете уходить – он вас преследует, и к нему могут присоединиться его дружки и морально вас прессовать,
– рассказала украинка.
Что еще рассказала украинка за границей?
Украинка рассказала, какие вещи во Франции удивляют ее больше всего – а кое-что там кажется ей и вообще отвратительным.
Кроме того, девушка раскрыла, что в первые полгода после переезда в Париж просто ненавидела город – многие туристы имеют очень романтизированное представление о столице Франции, что не совпадает с реальностью.