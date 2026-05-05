Переїзд до Іспанії для багатьох українців часто обертається неприємним сюрпризом – адже в країні є кілька недоліків, до яких мігранти не готові, повідомляє ser_feliz_agencia.
Які є мінуси в Іспанії?
Бюрократія
В Іспанії усі питання, що пов'язані з державними органами, вирішуються дуже довго та складно. А для того, аби зустрітися з якимось спеціалістом чи потрапити в банк, потрібно зробити запис – взяти "сіту", і від цього слова "у всіх мігрантів вже смикається око".
Медицина
Українка поділилася, що після кількох годин у травмпункті можуть відправити додому пити ібупрофен. Дуже складно отримати направлення на аналізи, а також немає жодного моніторингу та контролю здоров'я.
Якщо ходиш – значить, здоровий,
– поскаржилася блогерка.
Безпека
Практично кожен знайомий жінки має в Іспанії історію про крадіжку сумки, телефона чи гаманця. І це в країні вважається "дрібницею", і поліція навіть не намагатиметься відшукати річ.
Окупаси
Це – унікально іспанське явище, що пов'язане з незвичними законами країни, які, за словами українки, часто не розуміють навіть самі іспанці. Наслідок – можна легко поїхати з дому у відпустку і залишитися без житла.
Відповідно до іспанського законодавства, займати чуже житло заборонено – але деякі умови можуть забезпечити таки людям певний рівень правового статусу, пише Idealista. Наприклад, якщо нерухомість залишена без нагляду чи не захищена як слід, вона стає вразливою до поселення. І після того, як окупаси потраплять всередину, вони можуть посилатися на своє право на житло, що ускладнює процес їхнього виселення.
Власники квартир в Іспанії взагалі не захищені, і через це ситуація з орендою житла дуже складна.
Безробіття
Навіть самі іспанці часто не мають постійних контрактів та працюють сезонно, а після цього сидять на paro – тобто допомозі по безробіттю, тож ситуація з пошуком вакансій не дуже приємна.
Зарплати невисокі, а враховуючи вартість оренди, квартплати та інші витрати можна вижити, тільки якщо працюють двоє в сім'ї,
– поділилася українка.
Дзвінки на телефон
Одразу ж після того, як жінка купила іспанську SIM-карту, їй на телефон почали дзвонити багато разів на день, і навіть блокування номерів не допомагає.
Таргани
Про цей мінус чимало людей, що замислюються про переїзд до Іспанії, навіть не здогадуються. Що цікаво, таргани в цій країні зазвичай оселяються не в будинках – натомість їх можна зустріти ввечері на вулиці.
Окрім того, що вони дуже великі, вони тут ще й вміють літати.
