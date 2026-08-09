За превышение веса багажа в аэропорту больше не будут штрафовать: 6 лайфхаков

Во время путешествия за границу очень легко потерять счет покупкам –, и в итоге это часто приводит к тому, что багаж становится слишком тяжелым. А это может стать серьезной проблемой в аэропорту, и иногда пассажиры даже получают штрафы.

Избежать лишних переплат в аэропорту довольно просто – для этого нужно лишь знать несколько простых правил, пишет Which?.

Как избежать штрафов за превышение веса багажа?

Держите под рукой пакет из Duty Free

Большинство бюджетных авиакомпаний позволяют в дополнение к обычной норме провоза багажа взять на борт еще и пакет с покупками из магазинов в аэропорту. Поэтому достаточно купить там что-нибудь недорогое – например, бутылку воды – и попросить средний или большой пакет.

Часть вещей можно переложить в него, если багаж окажется слишком тяжелым.

Не используйте измеритель для багажа

Это на самом деле только привлекает внимание сотрудников аэропорта к вашей сумке – а работники и так ищут повод взыскать штраф за негабаритный багаж.

Если действительно нужно проверить размер багажа или переупаковать некоторые вещи, делать это следует вне поля зрения персонала.

Сдавайте багаж бесплатно, когда это возможно

Иногда, когда рейс полностью бронирован, сотрудники авиакомпании предлагают бесплатно сдать багаж пассажиров в багажное отделение, чтобы освободить место на борту. Главное – заранее вынуть из сумки все ценные вещи, паспорт и кошелек.

Несите громоздкие вещи в руках

Одежда часто занимает не только львиную долю места в чемодане, но и довольно тяжела. Но пальто можно перекинуть через руку, толстовку – завязать на талии. Так вы избавитесь от нескольких лишних килограммов в чемодане.

Станьте в конец очереди на посадку

Когда вы первыми заходите на рейс, это дает сотрудникам достаточно времени, чтобы оценить багаж и попросить проверить его на измерителе. Вместо этого эксперты советуют занимать место в конце очереди.

Имейте при себе рулетку

Случаи, когда пассажиров пытались оштрафовать даже за багаж, соответствующий установленным габаритам, нередки. Поэтому лучше взять с собой небольшую рулетку, чтобы проверить, правильно ли установлен измеритель. Как бы нелепо это ни звучало, авиакомпании часто требуют это в качестве доказательства.