Самолет Wizz Air остановили прямо перед взлетом: вот что заметила стюардесса

Самолет авиакомпании Wizz Air должен был вылететь из Рима в Констанцу. Пассажиры уже прошли все проверки и заняли места в салоне –, и вот когда самолет направлялся к взлетно-посадочной полосе, стюардесса заметила проблему.

В субботу утром пассажирам пришлось задержаться в аэропорту более чем на 2 часа из-за неисправности в самолете, которую стюардесса заметила непосредственно перед вылетом, пишет Ziarul de Iași.

Что случилось с самолетом?

Когда самолет, летевший в Констанцу, уже приблизился к взлетно-посадочной полосе, стюардесса связалась с экипажем кабины пилотов и сообщила о проблеме, которая привела к тому, что всему самолету пришлось вернуться в зону технического осмотра.

Из-за этого вылет, запланированный на 06:10, был отменен, а авиакомпания заменила самолет. Причиной всех этих действий стала трещина в одном из иллюминаторов.

Пассажирам тем временем сообщили, что рейс может возобновиться примерно в 08:45, но все будет зависеть от завершения технической подготовки и проведения всех необходимых процедур для нового самолета.

На данный момент в Wizz Air не сообщили ничего о причине появления трещины на иллюминаторе.



Вылет самолета приостановили из-за трещины в иллюминаторе / Фото Pexels

Что стоит знать туристам перед полетом с Wizz Air?

Недавно популярная бюджетная авиакомпания оказалась в центре скандала: четырехлетнему ребенку, который вместе с семьей летел из Турку в Гданьск, не разрешили посетить туалет, поэтому мальчику пришлось справить нужду прямо в проходе самолета на глазах у пассажиров.

В то же время в авиакомпании заявили, что экипаж самолета соблюдал все необходимые правила безопасности.