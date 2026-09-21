В суботу вранці пасажирам довелося затриматися в аеропорту на понад 2 години через несправність у літаку, що бортпровідниця помітила перед самим вильотом, пише Ziarul de Iași.

Що було не так з літаком?

Коли літак до Констанци вже наблизився до злітно-посадкової смуги, стюардеса зв'язалася з екіпажем кабіни пілотів та повідомила про проблему, що примусила весь літак повернутися до зони технічного огляду.

Через це зліт, що запланували на 06:10, було скасовано, а авіакомпанія замінила літак. Причиною всіх цих дій стала тріщина в одному з ілюмінаторів.

Пасажирів тим часом повідомили, що рейс може відновитися приблизно о 08:45, але все залежатиме від завершення технічної підготовки та проведення усіх необхідних процедур для нового літака.

Наразі у Wizz Air не дали жодних подробиць щодо причини появи тріщини на ілюмінаторі.

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Виліт літака зупинили через тріщину в ілюмінаторі / Фото Pexels

Що варто знати туристам перед польотом з Wizz Air?

Нещодавно популярна бюджетна авіакомпанія втрапила у скандал: чотирирічній дитині, що разом з родиною прямувала з Турку до Гданська, не дозволили відвідати туалет, через що хлопчикові довелося справити потребу просто в проході літака на очах у пасажирів.

Водночас в авіакомпанії заявили, що екіпаж літака дотримувався усіх необхідних правил безпеки.