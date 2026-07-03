Агрессия учащихся и инклюзия: учителя назвали основные проблемы немецких школ

В Германии сейчас проживает более миллиона украинцев, и среди них немало детей, посещающих местные школы. Но в последние годы учителя в стране сталкиваются с одной серьезной проблемой.

Почти половина учителей в Германии отметила, что поведение учеников стало основной проблемой для школ, пишет DW. В опросе, который выявил такие результаты, приняли участие 1547 педагогов из общеобразовательных и профессиональных школ страны.

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В чем заключается основная проблема учителей в Германии?

46% опрошенных учителей отметили, что именно поведение учеников является основной проблемой в их работе. И этот показатель за последние несколько лет заметно вырос: еще в 2024 году проблемой считали поведение лишь 35% педагогов, а в 2025 году – 42%.

"Проблемное поведение", о котором говорят учителя, – это прежде всего нарушение дисциплины. Также упоминаются сложности в социальном поведении учеников, отсутствие мотивации и желания учиться, психологические проблемы, сложности с концентрацией. Вот еще несколько существенных проблем:

агрессия;

мобинг;

влияние социальных сетей.

Чаще всего на эти проблемы указывают именно учителя из общеобразовательных и профессиональных школ. А вот в начальных школах и гимназиях с плохим поведением учеников сталкиваться приходится реже.

Вторая проблема для учителей – это неоднородность классов, ведь у учеников разные уровни подготовки и потребности. На этот нюанс работы указали 34% учителей. Еще 27% жалуются на высокую нагрузку и недостаток времени.

Еще недавно главной проблемой школ считался дефицит персонала – однако сейчас, похоже, эта проблема отходит на второй план. Серьезной сложностью недостаточное количество учителей считают только 18% опрошенных.

Работает ли инклюзивное обучение в Германии?

Исследование также показало, что не все педагоги однозначно относятся к инклюзивному обучению. Ведь 52% учителей считают, что совместное обучение детей с различными образовательными потребностями приносит пользу не всем ученикам.

А вот для того, чтобы сделать инклюзию успешной, школам не хватает и ресурсов, и специалистов.

Но, несмотря на высокую нагрузку, большинство учителей положительно относятся к своей работе – в Германии своей профессией довольны целых 83% педагогов. Впрочем, 28% отметили, что сменили бы профессию, если бы у них была такая возможность.