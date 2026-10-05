Популярная страна начнет продавать паспорта уже в четвертом квартале 2026 года: сколько они будут стоить

Аргентина приняла решение о запуске программы "Гражданство за инвестиции" –, благодаря которой состоятельные иностранцы смогут получить паспорт страны в обмен на взнос или покупку государственных облигаций.

Принимать заявки на приобретение гражданства Аргентины планируют уже в четвертом квартале 2026 года, сообщило местное правительство.

Что известно о продаже паспортов в Аргентине?

Новую программу недавно представил министр экономики Луис Капуто во время инвестиционного мероприятия в Париже. Она предусматривает сразу два варианта получения гражданства.

Первый из них – это безвозвратный взнос в государственную казну в размере 350 тысяч долларов. А вот второй вариант предусматривает приобретение специально выпущенных государственных облигаций на сумму 800 тысяч долларов.

Для членов семьи предусмотрены дополнительные взносы: супруги и дети в возрасте от 18 до 25 лет смогут подать заявление на получение паспорта при взносе в размере 100 тысяч долларов с человека, а для детей до 18 лет взнос составит 25 тысяч долларов. Таким образом, семья из 4 человек может претендовать на гражданство при общем взносе в размере 500 тысяч долларов.

В правительстве заявляют, что всем кандидатам необходимо будет пройти усиленную проверку на предмет происхождения средств, финансирования терроризма, возможного отмывания денег и других рисков. По оценкам консультантов, программа может принести Аргентине до 2,5 миллиарда долларов, если она привлечет ожидаемое количество заявителей.

Таким образом, в четвертом квартале 2026 года Аргентина станет первой страной в Южной Америке с полноценной системой гражданства за инвестиции. Аргентинский паспорт дает возможность путешествовать без предварительного оформления визы в более чем 140 стран мира.

Запуск программы связан с необходимостью привлечь валюту и обслуживать значительный внешний долг. Уже в следующем году стране предстоит осуществить значительные выплаты по долговым обязательствам.