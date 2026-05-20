Испанская деревня прямо возле Мадрида продает землю за бесценок, но есть подвох

Небольшой поселок в самом центре Испании раздает землю практически за бесценок. Цель проста – привлечь как можно больше жителей в постепенно вымирающее поселение.

Ольмеда-де-ла-Куэста в провинции Куэнка – это небольшой, но очень удобно расположенный поселок, что ввело интересную инициативу: землю продают по очень низким ценам, буквально несколько сотен евро, пишет EuroWeekly News.

Почему в Испании очень дешево продают землю?

Продажа земли в деревне – это лишь часть более широкого испанского движения "España vaciada", что касается сельских регионов. Многие из них страдают от целых десятилетий депопуляции – молодое поколение едет в города, чтобы искать работу.

Поэтому местные власти решили продавать землю по невероятно выгодным ценам, чтобы вернуть экономическую активность в регион. Новая инициатива уже привлекла внимание не только испанцев, но и иностранцев, которые хотят спокойной жизни подальше от шума и гама больших городов.

Как работает новая схема?

Инициатива в Ольмеда-де-ла-Куэста предусматривает продажу муниципальной земли по сниженным ценам. Основная цель заключается в том, чтобы люди начали строить в селе жилья и оставались там надолго, а не только приезжали как туристы.

И людям, думающим о переезде, следует учесть несколько нюансов. Во-первых, Ольмеда-де-ла-Куэста – это очень небольшой муниципалитет в горной местности. В отчетах его описывают как малонаселенное село с сильным акцентом на сельское хозяйство.

Но найти работу там очень непросто, поэтому особенно новая схема направлена на людей и семьи, которые могут работать дистанционно.

На публичный аукцион уже выставили 15 сельских участков, а начальные цены торгов варьируются от 105 евро до 600.

Какие минусы есть в переезде в испанскую деревню?

Ольмеда-де-ла-Куэста – это идеальное место для тихой, спокойной жизни, отдыха, прогулок на свежем воздухе по узким улочкам. А на некоторых участках, что уже выставили на продажу, даже есть природные пещеры, что можно использовать как винные погреба, пишет IDR.

Впрочем, есть и неприятный нюанс – местных услуг там почти нет. Так как население села составляет всего 30 человек, школа закрылась еще 40 лет назад. Врач приезжает в село раз в неделю, а бар на все село есть только один.

В более широком муниципальном районе людей больше – около 3 000, а вот в самом селе их почти не осталось, и почти все они – пенсионеры.

Я не хочу никого обманывать. Это не то место, куда можно переехать и рассчитывать найти работу. Здесь действительно нет возможностей для трудоустройства,

– заявил мэр Хосе Луис Регачо.

Где еще действуют похожие инициативы?

Некоторые страны, где также есть проблема депопуляции, прибегают к похожим схемам. А иногда они даже готовы платить людям, что решатся переехать в малонаселенные города и села. Иногда новым жителям предлагают бесплатные дома, или же существенные ежемесячные выплаты.

Вот в каких странах можно получить деньги за переезд: