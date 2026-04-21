К 2100 году население Европы может уменьшиться на 12%: эти страны в зоне риска

Согласно прогнозам Евростата, уже менее чем за столетие население Европы может сократиться аж на 12%, а каждый третий человек будет старше 65 лет.

В период с 2025 по 2100 год население континента может сократиться на 11,7%, пишет Euronews. Это означает, что в Европе станет на 53 миллиона человек меньше, а треть людей будут пенсионного возраста.

Интересно Программу помощи 800+ в Польше снова изменят: какие новые правила готовит правительство

В каких странах Европы население сократится больше всего?

Население уменьшится с 452 миллионов до 399 – именно это прогнозирует Евростат на 2100 год. Уровень рождаемости в Европе снижается, а население стареет. Кроме того, прогнозы учитывают и возможную миграцию – впрочем, она не исправит существенно ситуацию с падением населения.

В то же время прогнозы относительно изменений численности населения в странах Европы сильно расходятся: в одних государствах до следующего века количество граждан возрастет по сравнению с 2025 годом, а вот во многих других будет наблюдаться сокращение количества людей.

Именно по второму сценарию, ожидается, будут развиваться события в 30 странах Европы – при этом наибольшее сокращение населения прогнозируют Латвии: мол, там количество людей уменьшится на 33,9%, а также Литве (33,4%), Польше (31.6%) и Греции (30.1%).

А вот примерно на пятую часть населения уменьшится в таких странах:

Болгария – 28%;

Хорватия – 27%;

Словакия – 26,7%

Румыния – 24,3%;

Италия – 24%;

Венгрия – 22,5%.

Существенно уменьшится количество граждан также в Португалии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Словении и Германии.

Где в Европе увеличится количество населения?

Сразу трем странам Европы прогнозируют рост населения более чем на 25% – и это Люксембург (36,4%), Исландия (27,1%) и Мальта (26%). Но важно учесть, что сейчас население этих стран является очень небольшим.

Определенный прирост населения будет наблюдаться также в Швейцарии, Ирландии, Норвегии и Швеции.

На начало 22 века прогнозируют и интересные возрастные изменения: например, доля людей, которым уже 85 или более, возрастет более чем в три раза – а это означает, что каждый десятый европеец будет принадлежать к этой возрастной группе.

