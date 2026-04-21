К 2100 году население Европы может уменьшиться на 12%: эти страны в зоне риска
- К 2100 году население Европы может сократиться на 12%, причем каждый третий человек будет старше 65 лет.
- Наибольшее сокращение населения прогнозируется в Латвии, Литве, Польше и Греции, тогда как Люксембург, Исландия и Мальта могут увеличить свое население более чем на 25%.
Согласно прогнозам Евростата, уже менее чем за столетие население Европы может сократиться аж на 12%, а каждый третий человек будет старше 65 лет.
В период с 2025 по 2100 год население континента может сократиться на 11,7%, пишет Euronews. Это означает, что в Европе станет на 53 миллиона человек меньше, а треть людей будут пенсионного возраста.
Интересно Программу помощи 800+ в Польше снова изменят: какие новые правила готовит правительство
В каких странах Европы население сократится больше всего?
Население уменьшится с 452 миллионов до 399 – именно это прогнозирует Евростат на 2100 год. Уровень рождаемости в Европе снижается, а население стареет. Кроме того, прогнозы учитывают и возможную миграцию – впрочем, она не исправит существенно ситуацию с падением населения.
В то же время прогнозы относительно изменений численности населения в странах Европы сильно расходятся: в одних государствах до следующего века количество граждан возрастет по сравнению с 2025 годом, а вот во многих других будет наблюдаться сокращение количества людей.
Именно по второму сценарию, ожидается, будут развиваться события в 30 странах Европы – при этом наибольшее сокращение населения прогнозируют Латвии: мол, там количество людей уменьшится на 33,9%, а также Литве (33,4%), Польше (31.6%) и Греции (30.1%).
А вот примерно на пятую часть населения уменьшится в таких странах:
- Болгария – 28%;
- Хорватия – 27%;
- Словакия – 26,7%
- Румыния – 24,3%;
- Италия – 24%;
- Венгрия – 22,5%.
Существенно уменьшится количество граждан также в Португалии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Словении и Германии.
Где в Европе увеличится количество населения?
Сразу трем странам Европы прогнозируют рост населения более чем на 25% – и это Люксембург (36,4%), Исландия (27,1%) и Мальта (26%). Но важно учесть, что сейчас население этих стран является очень небольшим.
Определенный прирост населения будет наблюдаться также в Швейцарии, Ирландии, Норвегии и Швеции.
На начало 22 века прогнозируют и интересные возрастные изменения: например, доля людей, которым уже 85 или более, возрастет более чем в три раза – а это означает, что каждый десятый европеец будет принадлежать к этой возрастной группе.
Что еще стоит знать украинцам за рубежом?
У украинцев в Польше осталось всего 10 дней – после этого часть из них могут потерять важную выплату. Для того, чтобы ее сохранить, нужно успеть подать заявку до конца апреля.
Изменились правила относительно пребывания беженцев также и в Канаде – там значительно упростили условия для украинцев и продлили срок для оформления документов до 31 марта 20217 года.