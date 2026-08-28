Польша отказалась увеличить выплаты украинцам: в чем причина

Сумма финансовой помощи, которую получают украинцы в Польше, остается неизменной с 2024 года –, и в стране отказываются ее повысить. Недавно в Польше объяснили, почему они приняли такое решение.

Правительство Польши заявило, что, по крайней мере, до 2028 года не планирует увеличивать размер социальной помощи на детей в рамках программы "800+" – а эту поддержку получают и многие беженцы из Украины, пишет "Wiadomosci".

Что известно об увеличении выплаты 800+?

Программа "800 Плюс" предусматривает ежемесячное пособие на каждого ребенка в семье. Получать его могут не только поляки, но и украинцы, имеющие временную защиту в стране. Однако для этого дети должны соответствовать нескольким критериям:

быть младше 18 лет;

учиться в польской школе;

легально находиться в Польше со статусом PESEL UKR;

по крайней мере один из родителей должен быть официально трудоустроен.

По состоянию на начало 2026 года эту помощь получали примерно 268,5 тысячи украинских детей – но из-за новых правил проверки трудоустройства родителей эти цифры сокращаются.

Заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Себастьян Гаевский недавно заявил, что выплату не планируют индексировать еще 2 года – до 2028 года. В отличие от пенсий, система детского пособия в Польше не имеет механизма автоматического перерасчета.

В законе о государственной помощи в воспитании детей нет механизма индексации, подобного тому, что предусмотрен в законе о пенсиях,

– пояснил чиновник.

Сумма не менялась с 2024 года, но покупательная способность денег падает, и к вопросу повышения выплаты придется вернуться – однако в правительстве предупредили, что этого не произойдет ни в этом, ни в следующем году.

Кроме того, в Польше также активно обсуждают идею ограничить выплаты для наиболее обеспеченных семей – однако, министерство выступает против этой идеи. Гаевский заявляет, что если в стране низкий уровень рождаемости, то она должна поддерживать родительство независимо от уровня доходов семьи.

Кроме того, именно отсутствие порога доходов и дополнительных проверок помогает сделать администрирование программы очень дешевым – всю программу обслуживают всего несколько десятков человек на всю страну. А вот дополнительные проверки увеличат расходы.