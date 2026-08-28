Уряд Польщі заявив, що принаймні до 2028 року не планує підвищувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою 800+ – а цю підтримку отримують і чимало біженців з України, пише Wiadomosci.

Що відомо про збільшення виплати 800+?

Програма "800 Плюс" передбачає щомісячну допомогу на кожну дитину в сім'ї. Отримувати її можуть не лише поляки, але й українці, що мають тимчасовий захист в країні. Втім, для цього діти мають відповідати кільком критеріям:

бути молодшими за 18 років;

навчатися в польській школі;

легально перебувати в Польщі зі статусом PESEL UKR;

принаймні один з батьків має бути офіційно працевлаштований.

Станом на початок 2026 року цю допомогу отримували приблизно 268,5 тисячі українських дітей – але через нові правила щодо перевірки працевлаштування батьків ці цифри зменшуються.

Заступник міністра родини, праці та соціальної політики Себастьян Гаєвський нещодавно заявив, що виплату не планують індексувати ще 2 роки – до 2028. На відміну від пенсій, система дитячої допомоги в Польщі не має механізму автоматичного перерахунку.

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У законі про державну допомогу у вихованні дітей немає механізму індексації, подібного до того, що є в законі про пенсії,

– пояснив чиновник.

Сума не змінювалася з 2024 року, але купівельна спроможність грошей падає, і до питання підвищення виплати доведеться повернутися – та в уряді попередили, що цього не станеться цього чи наступного року.

Окрім того, в Польщі також активно обговорюють ідею обмежити виплати для найбільш заможних родин – втім, міністерство виступає проти цієї ідеї. Гаєвський заявляє, що якщо в державі низький рівень народжуваності, тоді вона має підтримувати батьківство незалежно від рівня доходів родини.

Окрім того, саме відсутність порогу доходів та додаткових перевірок допомагає зробити адміністрування програми дуже дешевим – усю програму обслуговують лише кілька десятків людей на всю країну. А ось додаткові перевірки підвищать витрати.